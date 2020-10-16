《華爾街內望》美國上周初次申請失業金人數增加，美股微跌

《經濟通通訊社１６日專訊》美國上周美國初次申請失業金人數上升，加劇市場對經濟復甦

停滯的擔憂，加上大選前提供更多財政援助的憧憬破滅，美股周四（１５日）跌幅收窄，收市僅

微跌。

道指跌１９點或０﹒０７％，收報２８４９４點。標指跌５點或０﹒１５％，報３４８３點

。納指跌５４點或０﹒４７％，報１１７１３點。市場恐懼指標ＶＩＸ指數升２﹒１６％或不足

１點，報２６點，觸及一周高位。

美國上周初次申請失業金人數升至兩個月以來最高，引發市場憂慮疫情可能為勞動力市場造

成永久傷害，另有報告顯示紐約本月製造業活動降幅超過預期。

總統特朗普最新表示為與民主黨達成協議，同意尋求比白宮提出的１﹒８萬億美元規模更大

的刺激方案，不過參議院共和黨領袖麥康奈爾淡化該想法。

目前如果拜登當選總統，再加上民主黨在參議院贏得多數席位，很可能意味著將出台規模更

大的財政刺激方案，不過華爾街普遍認為拜登可能會加稅。

個股方面，標普金融股指數攀升０﹒８％，醫療保健股表現最差，收跌０﹒７％。標普航空

股指數挫１﹒５％，此前美聯航公布季度營收驟降７８％。

摩根士丹利漲１﹒３％，其第三季盈利超預期，不過美國其他主要銀行的業績炙好壞參半。

藥物連鎖店沃博聯飆升４﹒８％，其季度盈利勝預期，並預計明年盈利將實現個位數增長。

指標十年期國債收益率報０﹒７３０６％，兩年期美國國債收益率報０﹒１３７％。

（ａｌ）

