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即市新聞

16/10/2020 07:50

《華爾街內望》美國上周初次申請失業金人數增加，美股微跌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國上周美國初次申請失業金人數上升，加劇市場對經濟復甦
停滯的擔憂，加上大選前提供更多財政援助的憧憬破滅，美股周四（１５日）跌幅收窄，收市僅
微跌。
　　道指跌１９點或０﹒０７％，收報２８４９４點。標指跌５點或０﹒１５％，報３４８３點
。納指跌５４點或０﹒４７％，報１１７１３點。市場恐懼指標ＶＩＸ指數升２﹒１６％或不足
１點，報２６點，觸及一周高位。
　　美國上周初次申請失業金人數升至兩個月以來最高，引發市場憂慮疫情可能為勞動力市場造
成永久傷害，另有報告顯示紐約本月製造業活動降幅超過預期。
　　總統特朗普最新表示為與民主黨達成協議，同意尋求比白宮提出的１﹒８萬億美元規模更大
的刺激方案，不過參議院共和黨領袖麥康奈爾淡化該想法。
　　目前如果拜登當選總統，再加上民主黨在參議院贏得多數席位，很可能意味著將出台規模更
大的財政刺激方案，不過華爾街普遍認為拜登可能會加稅。
　　個股方面，標普金融股指數攀升０﹒８％，醫療保健股表現最差，收跌０﹒７％。標普航空
股指數挫１﹒５％，此前美聯航公布季度營收驟降７８％。
　　摩根士丹利漲１﹒３％，其第三季盈利超預期，不過美國其他主要銀行的業績炙好壞參半。
藥物連鎖店沃博聯飆升４﹒８％，其季度盈利勝預期，並預計明年盈利將實現個位數增長。
　　指標十年期國債收益率報０﹒７３０６％，兩年期美國國債收益率報０﹒１３７％。
（ａｌ）

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