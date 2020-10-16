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即市新聞

16/10/2020 11:45

《青工俠說－廖錦興》醫療保健行業的挑戰與機遇

　　《青工俠說》新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）在全球蔓延，保健產品和醫療器械的需求
量也因而大幅增加，如口罩、呼吸機、注射器、輸液器等。此外，保健和醫療設備製造商也在探
索新市場和業務的增長領域。隨著愈來愈多行業巨頭加入這個市場，競爭急劇增加，行業亦不斷
發展，新的標準和規定可能變得更加複雜，這些因素阻礙了產品的設計及保健和醫療器械的未來
發展。
　
　　科技推動增長的危與機，近幾十年來，保健和醫療設備生產已經愈來愈普遍，特別是在家居
應用。這些產品受到科技的影響，更強調其設計性及簡單化。如今，這類產品和設備的要求很高
，尤其是要最快捷迅速進入市場。除此之外，製造商亦要面對確保產品的安全性、效率、成本效
益和革新性的巨大壓力，同時捕捉不斷變化的技術發展。
　
　　特殊或可塑性高的原材料對於創新至關重要，新產品設計和開發對於創新的可持續發展至關
重要。製造商選用適合原料是研發新產品不可或缺的要素。成功的產品從設計到生產需要具備清
晰的要求和可行的產品創意，也要符合國際標準和法規。因此，製造商需要充分瞭解材料的特性
、應用和新材料的趨勢。
　
　　生物基材料是市場的大趨勢，環境保護一直是全球最關注的問題之一，驅使各行業展開可持
續的解決方案來配合市場所需。行業領導者偏向採用相關材料，對行業的發展極為重要。因此，
製造商可以與原料專家合作，共同研發新產品，利用他們豐富的經驗，強大網路和雄厚資源來增
強自身的競爭優勢，克服當前充滿挑戰的環境，從而在行業中保持領先地位和「塑」造商機。
《香港青年工業家協會會長　廖錦興》

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