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即市新聞

16/10/2020 09:05

《專家之言－張穎群》港股持續淡靜，資金流入為螞蟻集團招股準備

　　《專家之言》美國繼續有投資者憧憬短期之內，華府跟議員可達成新一輪紓困措施的方案。
而聯儲局官員亦再次要求財政部推出更多解困措施，以支持經濟增長。美股三大指數上星期累計
，道指升超過９０４點，幅度３﹒３％；標普亦升３﹒８％。納指成績更理想，升幅高達
４﹒６％。
　　在半導體市場上，繼年初出現英偉達收購ＡＲＭ後，上星期再傳出ＡＭＤ正在進行收購晶片
同業製造商賽靈思ＸＬＮＸ，成交價高達３００億美元。正好反映出半導體行業內的合併或整合
步伐正在急速進行中，也表示大型晶片製造商對行業的前景非常樂觀，又極為進取。近幾年美國
股票市場上，企業收購合併之金額遠大於發行新股。也反映出企業願意大額投資在高回報的業務
上。特別是年內，有見晶片行業似有壟斷的意圖，故可以留意相關的股份。
　　美股納指在９月初創出５２周新高１２０７４後，見調整回落近一成二。隨後在低位靠穩並
重拾升軌，曾連升４日，高見１１９６５，跟年內高位相距不足１個百分點，強勢再呈現。主要
是散戶資金、大量以槓桿原理追入多隻大型重磅的科網股。當中更以拆細後的蘋果升幅最為厲害
，單日曾升超過６％，而其他科技股亦有３％至６％的升幅，更見有大量投機資金追買認購期權
，反映出科技股仍有機會跟納指齊創新高。
　
＊貿易數據勝預期，匯率升勢見進取＊
　
　　上周五（９日）為內地長假期後，金融市場首日復市。在岸人民幣匯率急升千點，更升破６
﹒７關口，高見６﹒６８，為近半年內的新高，亦創出近１５年內最大單日升幅。隨後離岸人民
幣匯率也跟升破６﹒６８關口，高見６﹒６７８７，為自２０１９年４月以來最高。在岸人幣急
升，主要為配合假期內離岸的大幅造好。市場聚焦在月底召開的五中全會，討論十四五的規劃建
議和落實。
　　內地海關總署公布９月份進出口貿易數據，以美元計算，出口同比增長９﹒９％，符合預期
，為自２０１９年３月以來最高；進口增長１３﹒２％，遠高過預期０﹒３％，結束連續兩個月
負增長，亦創出年內新高。期內貿易順差為３７０億美元，略少過預期５８０億美元。數據反映
進出口貿易已回復正常，並有逐步向好跡象。如以人民幣計算，進出口數據更創出歷史新高。年
內首季曾見大幅回落，在次季已見微跌至回穩，而第三季更反彈向上，相信可確認經濟增長回復
升軌。
　　內地滬深股市在連升三日後終見回吐，兩市總市值更超越１０﹒１萬億美元，為自２０１５
年６月以來再次衝破。兩市成交亦增加至超過８２７６億元人民幣。資金更連續兩日出現淨流入
超過百億元人民幣，為近３個月最大金額。主要原因為中央政府大力支持深圳改革、加大力度開
放金融市場、人民幣匯率大幅升值，連同貿易數據優於預期，也反映出經濟增長動力已全面復甦

　
＊資金流入創新高，期待新股展認購＊
　
　　正在進行上市的螞蟻集團，上星期仍未在香港交易所通過上市聆訊，流程似乎比預期的慢，
相信是部分的上市細節尚未落實所延遲吧，故預期要到月底始可以再進行聆訊。上月已經在上海
證券交易所科創板通過Ａ股上市的聆訊。而在往後的兩至三個星期，將準備兩地的招股及定價流
程。相信最快要到１１月初始有望成功上市。日前港交所表示，自兩年前改革到現在，科網股、
同股不同權、生物科技、回歸中概股等，造就很多內地大型企業皆選擇在港交所上市集資，同時
間又可以吸引更多外資投下資金。似乎新股上市每天皆有，在未來繼續優化多項政策，設立Ｆｉ
Ｎｌ平台，縮短上市時間，進行無紙化等工作，仍相信有很多地方有很大的改善空間。
　　港股本周三（１４日）高見２４８０８，並創出近４個星期的高位，ＡＴＭＸ股再次造好，
騰訊（００７００）、美團點評（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）齊創出上市新高。雖
然全日主板成交超過１５４６億元，但實際市況頗為淡靜，僅屬橫行爭持。金管局再承接美元沽
盤，多番向市場投入港元。銀行體系結餘最新突破３１００億港元，並創出近年新高。資金大幅
的流入，但股市續維持淡靜，因此，相信是為螞蟻集團可公開招股做準備。
《華盛証券　張穎群》

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