【內銀股復活】人行多項舉動利好，聶振邦：內銀股避險功能明顯

《經濟通通訊社鄧經書１６日專訊》內銀股是日表現搶鏡，四大行齊撐市。當中建行（００

９３９）半日彈近４％，報５﹒４７元為表現最佳藍籌。根據經濟通ＨＶ２系統，四大內銀的近

５日大戶主動買入比率均約六成，反映有大額資金追捧內銀股。究竟內銀股現階段買入是否值博

？



＊本周人行推出多項金融政策＊



近期有消息利好內銀股板塊。由周一（１２日）起，人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金

率，從２０％下調為０％，從而降低企業購買遠期美元的成本，增加遠期購匯的需求。另外，市

傳中國金融監管部門將放寬對大型中資銀行第三季度利潤負增長相關要求，為應對銀行持續下滑

的資本充足率及壞帳高企的風險，負增長要求放寬無疑緩和投資者的擔憂。再者，人行在連續４

日暫停公開市場操作後，昨日再向市場放水，除了開展逆回購，還進行中期借貸便利（ＭＬＦ）

操作。



＊大行料內銀第三季業績良好＊



政策出爐，有大行亦改變內銀股看法。花旗發表報告，指上述政策判斷是基於內地第三季度

經濟恢復好於預期，可能減輕中資行讓利的政治壓力，盈利下降導致不斷上升的資本壓力，或會

損害銀行的信貸擴張能力；同時不同銀行的不良問題也各有差異，預計中資行三季度淨息差將勝

預期，非利息收入維持穩定。該行料中資行第三季業績勝預期。

此外，大和發表研究報告指，人行早前公布９月份的社會融資規模（ＴＳＦ）和新增貸款，

分別達３﹒４８萬億人民幣及１﹒９萬億人民幣，均超出市場預期。該行維持對內地銀行業「中

性」的看法。該行指，繼續看到目前的國內信貸條件對銀行有利，在內銀板塊中推薦建設銀行，

因為其在四大行中的資產擴張較強，同時亦看到中行（０３９８８）和中信銀行（００９９８）

的機會。



＊聶振邦：推薦買入建行工行＊



華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期內銀除了受上述政策造好，料與科技

股受壓有關，因中美關係依然緊張，美方持續打壓中資科企，資金便流向估值非常便宜的內銀板

塊避險。他稱若後市繼續膠著，料內銀板塊避險功能明顯。另外，他指目前內銀板塊適合較保守

的投資者「博反彈」，主要推薦大家買入建行及工行（０１３９８），因為兩股為權重股，故較

能受惠大市氣氛轉好。他建議投資者於５元至５﹒２元買入建行，目標價上望６元至６﹒２元，

若連續２日跌穿４﹒８元應止蝕；工行可於３﹒８元至４元買入，目標價上望４﹒８元至５元，

若連續２日跌穿３﹒８元亦要止蝕。他補充，中行股份升幅往往較遜色，惟息率較高可作收息選

擇。

