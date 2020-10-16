《盤後部署》五中全會將召且料螞蟻順利招股，港股二萬四關有支持

《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統特朗普冀推出更大力度的紓困方案惟遭共和黨冷淡

看待，而美國上周首次申領失業救濟人數為８９﹒８萬人，高於市場預期，加上歐洲疫情反彈，

美股三大指數三連跌，不過收市前跌幅明顯收窄，港股昨日急插５０８點後，今早高開３５點，

報２４１９４。在藍籌中資金融股及科技股造好下，升幅隨即擴大，全日最多飆２９８點見２４

４５６點，最終收報２４３８６，升２２８點或升０﹒９４％，主板成交１１３０﹒０８億元。

國企指數報９９１４，升１５２點或升１﹒５６％。恆生科技指數報７６０４點，升６３點或升

０﹒８４％。

Ａ股個別發展，上證綜合指數報３３３６點，升４點或升０﹒１３％。深證成份指數報１３

５３２點，跌９２點或跌０﹒６８％。兩市總成交７０８５﹒９７億元人民幣。



＊ＩＭＦ稱中國將成全球經濟主要推動力＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃近日表示，由於中國控制新冠疫情得力，實

施了有力的財政、貨幣政策支持經濟復甦，令今年中國經濟將實現正增長，成為推動全球經濟主

力。她又指出，中國參與全球新冠疫苗研發，增強全球戰勝疫情的信心。ＩＭＦ日前發表《世界

經濟展望報告》，預料今年全球經濟將收縮４﹒４％，惟預料中國今年將是全球唯一實現正增長

的主要經濟體，經濟增幅有望達１﹒９％，較６月預測上調０﹒９個百分點，明年中國經濟增幅

有望達８﹒２％。

世界銀行首席經濟學家Ｃａｒｍｅｎ Ｒｅｉｎｈａｒｔ公開表示，新冠疫情正演變成一場

重大經濟危機，稱疫情長路漫漫，警告或出現金融危機。被問及各國央行購買債券以保持低收益

率，最終是否屬零和博弈時，Ｒｅｉｎｈａｒｔ形容這是一場戰爭，政府迫切需要為戰爭提供資

金，惟相信目前所處環境不可持續。



＊港股短期不宜造淡，有資金流入＊



港股本日反彈逾２００點，筆者認為港股短期仍維持橫行格局，惟不宜貿然造淡。首先本周

港股炒作主要炒國策憧憬，始終政策落實需時，短炒資金或撤離。惟今月底將召開五中全會，或

再成為升市催化劑。

其二，市場焦點依然落在螞蟻集團能否順利上市。筆者認為螞蟻集團順利上市機會較大，因

為騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）僅為特朗普政府爭取連任打的「中國牌」。再者，

根據彭博資料，不論美股還是港股阿里，美資基金如摩通及黑石均為持有該公司大量倉位。若特

朗普政府仍強行為之，無疑敵我皆傷，此舉極不明智，料打壓螞蟻僅為其爭取政治籌碼。相信最

終螞蟻能順利上市（從阿里近期強勢便能猜測），短期刺激市場氣氛。

從圖表觀之，港股本日一度反彈近３００點，陽燭燭身幾乎包住上日陰燭，反映港股有資金

流入且見購買力，短期料２４０００點有支持；而向上若衝破２４７００點且企穩數日，後市或

有力繼續炒上。（ｋｓ）

