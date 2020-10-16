【華為風波】傳日本不會參加美國將中資企業排除在電訊發展的計劃

《經濟通通訊社１６日專訊》據日本《讀賣新聞》最新引述多名消息人士報道指，日本已通

知美國表明目前不會參加將中資企業排除在電訊網絡發展的計劃，不過如果計劃作出修改，日本

會願意考慮加入。

消息又指如果日本存在安全問題的疑慮，將採取自己的措施作出因應，同時將與美國進行合

作。（ａｌ）

