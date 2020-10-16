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即市新聞

16/10/2020 09:09

【華為風波】傳日本不會參加美國將中資企業排除在電訊發展的計劃

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據日本《讀賣新聞》最新引述多名消息人士報道指，日本已通
知美國表明目前不會參加將中資企業排除在電訊網絡發展的計劃，不過如果計劃作出修改，日本
會願意考慮加入。
　　消息又指如果日本存在安全問題的疑慮，將採取自己的措施作出因應，同時將與美國進行合
作。（ａｌ）

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