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16/10/2020 10:48

【美國大選】拜登全國領先１１個百分點，特朗普在南卡羅來納領先

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據美國全國公共廣播電台（ＮＰＲ）與瑪麗斯特大學進行的最
新民調，民主黨總統候選人拜登在全國以５４％比４３％領先總統特朗普，優勢比上月領先９個
百分點略為擴大，民調誤差率為３﹒８個百分點。
　　不過據《紐約時報》與錫耶納學院的最新民調，特朗普在南卡羅來納州以４９％比４１％領
先拜登，民調誤差率為４﹒５個百分點。
　　在選情焦點方面，早前遭明尼阿波利斯警察殺死的弗洛伊德，其妹妹最新出現在拜登的新競
選廣告中。
　　新競選廣告在弗洛伊德４７歲生忌當日發布，弗洛伊德妹妹布裡奇特在競選廣告強調拜登的
同情心及真誠，又指拜登與家人接觸，並真正見面及認真傾聽。

＊金沙集團總裁艾德森捐２５０萬美元＊

　　在競選經費方面，美國賭場大亨、拉斯維加斯金沙集團主席兼行政總裁艾德森及妻子最新總
共向共和黨的超級行動委員會勝利基金捐款２５０萬美元。
　　勝利基金在第三季共籌集５００萬美元，並花費２２０萬美元，在上月底持有３００萬美元
現金，而目前為止已經花費６００萬美元支持總統大選，其中包括花２７０萬美元支持特朗普。
　　至於民民主黨總統候選人拜登的籌資平台ＡｃｔＢｌｕｅ最新宣布，第三季小額捐助者通過
平台捐款１５億美元。（ａｌ）

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