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16/10/2020 17:20

《台股攻略－馮偉明》台股持續回吐，失守十天線

　　《台股攻略》台股今日（１６日）早段好淡爭持，收在低位１２７５０﹒３７點，跌
７７﹒４５點，失守十天線，成交金額近新台幣１８５０億元。
　　蘋概三王沽壓沉重，台積電績後未見異動，微跌１％；鴻海在科技日中，展出多項技術，升
近１％；大立光止跌回穩；聯發科見獲利沽盤，跌超過１％，拖累大市走勢。高價股今日表現疲
弱，只有信驊升近２％。矽力─ＫＹ持續偏軟，祥碩回吐近１％。中小型股有炒作，力麗傳獲蘋
果線材大單，股價急升近３％；同致亦因９月業績良好，股價升超過２％，恆大及興能高等則分
別因接到熔噴布及藍芽耳機訂單滿至年底，股價漲停。
　　台積電績後股價未見突破，反映市場購買意欲一般，預料台股下周仍是區間整固為主，投資
者可部署分段買入績優股份。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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