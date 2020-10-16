《台股攻略－馮偉明》台股持續回吐，失守十天線

《台股攻略》台股今日（１６日）早段好淡爭持，收在低位１２７５０﹒３７點，跌

７７﹒４５點，失守十天線，成交金額近新台幣１８５０億元。

蘋概三王沽壓沉重，台積電績後未見異動，微跌１％；鴻海在科技日中，展出多項技術，升

近１％；大立光止跌回穩；聯發科見獲利沽盤，跌超過１％，拖累大市走勢。高價股今日表現疲

弱，只有信驊升近２％。矽力─ＫＹ持續偏軟，祥碩回吐近１％。中小型股有炒作，力麗傳獲蘋

果線材大單，股價急升近３％；同致亦因９月業績良好，股價升超過２％，恆大及興能高等則分

別因接到熔噴布及藍芽耳機訂單滿至年底，股價漲停。

台積電績後股價未見突破，反映市場購買意欲一般，預料台股下周仍是區間整固為主，投資

者可部署分段買入績優股份。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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