《中資異動》中芯開升逾６％，上調第三季收入、毛利率指引

《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）開升６﹒０６％，報２１元；成交約

１８５萬股，涉資３８７８萬元，暫為表現最佳科指股。

集團指，繼８月初公布公布截至９月３０日止第三季度收入和毛利率指引後，昨上調有關指

引，當中收入環比增長指引由原先介乎１％至３％，上調為介乎１４％至１６％，上調主因產品

組合變化和其他業務收入增長所致，而毛利率指引亦由原先介乎１９％至２１％，上調為介乎２

３％至２５％。

ＡＳＭ太平洋（００５２２）開升３﹒６１％，報８６元；華虹半導體（０１３４７）升２

﹒３９％，報２９﹒９５元。

科指開升１２０點或１﹒６％，報７６６１點。

另外，騰訊（００７００）開升１﹒２７％，報５５９元。美國三藩市聯邦地方法院法官比

勒表明，不認為司法部提交的新文件改變她對案件的分析，故不傾向於推翻自己早前的裁決，該

裁決阻止華府禁止美國用戶從蘋果及Ｇｏｏｇｌｅ應用商店，下載騰訊旗下ＷｅＣｈａｔ的行政

命令。

現時，恆生指數報２４１９４，升３５點或升０﹒１５％，主板成交３０﹒５９億元。國企

指數報９７９３，升３１點或升０﹒３２％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） ２１﹒００元 升６﹒０６％

ＡＳＭ太平洋 （００５２２） ８６﹒００元 升３﹒６１％

華虹半導體 （０１３４７） ２９﹒９５元 升２﹒３９％

中電華大科技 （０００８５） ０﹒７９元 無升跌

上海復旦 （０１３８５） １４﹒０２元 無升跌

康特隆 （０１９１２） ０﹒２４元 無升跌



騰訊 （００７００） ５５９﹒００元 升１﹒２７％

美團點評 （０３６９０） ２６８﹒００元 升１﹒１３％

阿里巴巴 （０９９８８） ２９０﹒００元 升１﹒８３％

京東集團 （０９６１８） ３０９﹒２０元 跌０﹒７１％

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（ｎｓ）

