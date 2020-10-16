《中資異動》白雲山漲近６％，鍾南山指複方板藍根能抑制新冠病毒

《經濟通通訊社１６日專訊》白雲山（００８７４）Ｈ股現價升５﹒９９％，報２０﹒３５

元，盤中最高見２０﹒８元創一個半月高；成交約１１３萬股，涉資２３０７萬元。

Ａ股（滬：６００３３２）現價３２﹒８８元人民幣，升１﹒８１元人民幣，或升５﹒８３

％，成交４﹒４０億元人民幣，涉及１３４２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８５﹒８％。

中國工程院院士鍾南山表示，研究團隊開展一系列體外研究發現，白雲山復方板藍根顆粒對

新冠病毒有效。

鍾南山在報告中提到，白雲山板藍根具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用。研究團隊與

廣藥集團合作對旗下１０個企業的１６個已上市中成藥開展了抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，

發現了白雲山復方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。

據悉，白雲山板藍根、白雲山復方板藍根科研成果計劃在澳門產業化，成為廣藥集團澳門國

際總部成立後首個落地項目。該項目將由鍾南山擔任首席科學家，領導團隊開展白雲山板藍根研

究成果的快速、高效轉化。

現時，恆生指數報２４２７９，升１２０點或升０﹒５０％，主板成交２０４﹒１０億元。

國企指數報９８３９，升７７點或升０﹒８０％。

上證綜合指數報３３４１，升８點或升０﹒２７％，成交５０８﹒４９億元人民幣。深證成

份指數報１３６２０，跌４點或跌０﹒０３％，成交１０３５﹒５８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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白雲山 （００８７４） ２０﹒３５元 升５﹒９９％

國藥控股（０１０９９） １６﹒３０元 跌１﹒６９％

中生製藥（０１１７７） ７﹒８６元 跌３﹒３２％

三生製藥（０１５３０） ８﹒００元 跌０﹒７４％



君實生物（０１８７７） ５１﹒２５元 跌２﹒３８％

石四藥 （０２００５） ４﹒４９元 跌０﹒４４％

復星醫藥（０２１９６） ３４﹒９０元 升１﹒０１％

藥明生物（０２２６９） ２０４﹒８０元 升１﹒９９％



藥明康德（０２３５９） １１９﹒９０元 升１﹒２７％

上海醫藥（０２６０７） １２﹒２２元 跌０﹒３３％

華潤醫藥（０３３２０） ３﹒９３元 跌０﹒７６％

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（ｎｓ）

