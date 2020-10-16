《午市前瞻》美大選未明及持續打壓中資科企，港股料維持窄幅上落

《經濟通通訊社１６日專訊》美國民主黨總統候選人拜登及其子捲入「通烏門」事件，為大

選形勢添加變數，加上最新失業數據亦差過預期，隔晚美股續向下，不過收市跌幅明顯收窄，港

股昨日收市急插５０８點後，今早高開３５點，報２４１９４，在藍籌中資金融股造好下，升幅

隨即擴大，曾飆２７７點，高見２４４３６點。不過後勁不繼，臨近中午收市升幅收窄，最終半

日收報２４３４７，升１８９點或升０﹒７８％，主板成交６２６﹒３１億元。國企指數報９８

８７，升１２４點或升１﹒２８％。

內地股市半日向下，上證綜合指數報３３２２，跌９點或跌０﹒２８％，成交１５７６﹒０

３億元人民幣。深證成份指數報１３４５０，跌１７４點或跌１﹒２８％，成交２８６７﹒９１

億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）反彈０﹒３３％，報３０元；港交所（００３８８）跌０

﹒１７％，報３６１﹒４元；友邦保險（０１２９９）升０﹒１９％，報７８﹒５元；中移動（

００９４１）升０﹒１％，報５０﹒３元；國壽（０２６２８）升２﹒５８％，報１８﹒２８元

。



＊人行本周放水１９００億人幣，四大行錄顯著漲幅＊



人民銀行今日進行的５００億元７天期逆回購，為連續第二日進行逆回購。公開市場今日沒

有逆回購到期，但有２０００億元ＭＬＦ到期，全口徑單日淨回籠１５００億元。內銀股造好，

建行（００９３９）升３﹒９９％，報５﹒４７元；交行（０３３２８）升３﹒３８％，報３﹒

９８元；工行（０１３９８）升３﹒３％，報４﹒３８元；三者為表現最好藍籌三甲，為大市貢

獻逾９０點。中行（０３９８８）升２﹒０２％，報２﹒５３元；農行（０１２８８）升２﹒７

１％，報２﹒６５元；郵儲銀行（０１６５８）升６﹒６１％，報３﹒７１元。

重磅科技股昨日受壓後，今早個別發展。騰訊（００７００）升０﹒６３％，報５５５﹒５

元。花旗發表報告指，料阿里巴巴（０９９８８）七至九月財季收入按年增長２８﹒７％，當中

客戶管理收入和佣金收入有望健康增長。花旗把將阿里港股目標價上調至３４０元，維持「買入

」評級；阿里彈２﹒３２％，報２９１﹒４元。小米（０１８１０）創辦人兼董事雷軍微博稱，

今天舉辦小米核心供應商大會，股價升２﹒９％，報２３﹒１元；同系金山軟件（０３８８８）

軟０﹒７５％，報３９﹒８５元。美團點評（０３６９０）升０﹒２３％，報２６５﹒６元；京

東集團（０９６１８）跌０﹒１９％，報３１０﹒８元。



＊中芯國際上調第３季收入和毛利率指引，曾重上２１元＊



中芯國際（００９８１）上調第三季收入及毛利率指引，收入按季增長指引由原先的１％至

３％，上調為１４％至１６％；毛利率指引由原先的１９％至２１％，上調為２３％至２５％。

中芯一度重上２１元，半日升０﹒８１％，報１９﹒９６元。部分晶片股同樣反彈，ＡＳＭ太平

洋（００５２２）升４﹒５８％，報８６﹒８元；康特隆（０１９１２）升３﹒３３％，報０﹒

２４８元。不過華虹半導體（０１３４７）跌０﹒８５％，報２９元；中電華大科技（０００８

５）跌１﹒２７％，報０﹒７８元。

石藥集團（０１０９３）五送三組股昨日除權，昨日跌近２％後，今日再挫４﹒９５％，報

９﹒２１元；中生製藥（０１１７７）亦逆市跌３﹒９４％，報７﹒８１元；四環醫藥（００４

６０）跌１﹒２３％，報０﹒８元；國藥控股（０１０９９）跌３﹒８６％，報１５﹒９４元。

中國工程院院士鍾南山表示，研究團隊開展一系列體外研究發現，白雲山復方板藍根顆粒對新冠

病毒有效。白雲山（００８７４）急飆１２﹒７６％，報２１﹒６５元。



＊傳國泰下周二或之後開始裁員，仍漲逾３％＊



國泰（００２９３）內部流傳消息指，國泰將於下周二（２０日）或之後開始裁員，留職員

工，需減薪３０％至４０％。不過國泰股價今日隨市反彈，半日升３﹒３９％，報５﹒８元。中

資航空股同樣隨市反彈，東航（００６７０）升０﹒９４％，報３﹒２１元；國航（００７５３

）升１﹒２％，報５﹒０５元；南航（０１０５５）升０﹒９７％，報４﹒１５元。

上海電氣 （０２７２７） 擬私有化合併上海集優（０２３４５），私有化作價為１﹒６

元，較上海集優的上日收市價每股０﹒９５元溢價約６８﹒４％。上海集優開市即破頂，半日漲

５７﹒８９％，報１﹒５元；上海電氣升１﹒４１％，報２﹒１６元。



＊聶振邦：港股短期方向未明＊



港股本日受內銀帶動，曾反彈逾２００點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示

，雖然本日港股稍見反彈，惟港股短期方向未明，因為美方不時打壓中資科企，料投資者保持謹

慎，科技股走勢近期較遜色，自然亦影響大市升幅。雖然內地近期提前超額續做５０００億元Ｍ

ＬＦ，但他認為短期對大市刺激作用不大，因純粹上一輪到期，此次續做為穩定內地資金鏈而已

。他續稱，美國總統大選仍未塵埃落定，以及除非螞蟻能如期招股上市，否則短期港股氣氛偏謹

慎。他料港股短期維持２４１００點至２４６００點區間上落。（ｃａ、ｋｓ）

