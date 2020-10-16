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即市新聞

16/10/2020 15:08

《美元走勢－羅明立》歐元反覆偏軟，或再考驗１﹒１６

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒４３　　　１０５﹒１９　　　１０５﹒３０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７１６　　　１﹒１６９４　　　１﹒１６９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９０９　　　１﹒２８８３　　　１﹒２８８５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５７　　　０﹒９１４０　　　０﹒９１５６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初領失業救濟人數回升至８９﹒９萬人，創兩個月以來高位，亦高於
市場預期的８２﹒５萬，亦較前值增加５﹒３萬人次。不過，同期持續申領失業救濟人數則回落
至１００１﹒８萬，低於市場預期的１０７０萬，亦較前值減少超過１００萬人次。市場預計美
國政府不太可能於大選前推出新的紓困計劃，不利美國經濟復甦，短線避險需求帶動美匯向上。
　　澳洲公布９月失業率按月由６﹒８％升至６﹒９％，但仍優於市場預期的７％。期內，就業
人口減少２﹒９５萬，跌幅低於預期的４萬。當中，兼職就業職位減少９４００個，而全職就業
職位則減少２﹒０１萬人。澳洲放寬澳洲封鎖措施，有助減慢失業率上升，令失業率能夠低於澳
洲央行早前估計的１０％。但央行同時暗示下月有可能降息至０﹒１％，加上美元靠穩，澳元失
守１００天的０﹒７１，或要下試上次低位０﹒７０。
　　歐洲國家疫情確診人數上升，英法分別加強防疫措施，市場擔心疫情影響經濟復甦，而央行
可能需要進一步推出措施救市。歐元反覆偏軟，小心可能再次考驗１﹒１６。

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７００　　　１﹒１８００　　　１﹒１６５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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