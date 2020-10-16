《美元走勢－羅明立》歐元反覆偏軟，或再考驗１﹒１６

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒４３ １０５﹒１９ １０５﹒３０

歐元╱美元 １﹒１７１６ １﹒１６９４ １﹒１６９５

英鎊╱美元 １﹒２９０９ １﹒２８８３ １﹒２８８５

美元╱瑞郎 ０﹒９１５７ ０﹒９１４０ ０﹒９１５６

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國上周初領失業救濟人數回升至８９﹒９萬人，創兩個月以來高位，亦高於

市場預期的８２﹒５萬，亦較前值增加５﹒３萬人次。不過，同期持續申領失業救濟人數則回落

至１００１﹒８萬，低於市場預期的１０７０萬，亦較前值減少超過１００萬人次。市場預計美

國政府不太可能於大選前推出新的紓困計劃，不利美國經濟復甦，短線避險需求帶動美匯向上。

澳洲公布９月失業率按月由６﹒８％升至６﹒９％，但仍優於市場預期的７％。期內，就業

人口減少２﹒９５萬，跌幅低於預期的４萬。當中，兼職就業職位減少９４００個，而全職就業

職位則減少２﹒０１萬人。澳洲放寬澳洲封鎖措施，有助減慢失業率上升，令失業率能夠低於澳

洲央行早前估計的１０％。但央行同時暗示下月有可能降息至０﹒１％，加上美元靠穩，澳元失

守１００天的０﹒７１，或要下試上次低位０﹒７０。

歐洲國家疫情確診人數上升，英法分別加強防疫措施，市場擔心疫情影響經濟復甦，而央行

可能需要進一步推出措施救市。歐元反覆偏軟，小心可能再次考驗１﹒１６。





方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７００ １﹒１８００ １﹒１６５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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