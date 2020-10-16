《本港樓市》柏傲莊Ｉ收２﹒２７萬票，回歸後票王

新世界（０００１７）及港鐵（０００６６）合作發展的大圍站上蓋新盤「柏傲莊Ｉ」氣勢
如虹，項目昨日（１５日）截票最終錄逾２﹒２７萬個認購登記，凍結資金逾２２﹒７億元。超
越荃灣全城匯成為９７年回歸後新盤收票王，超額認購５７倍，即５８人爭購一伙，明
（１７日）起一連兩天開售。《香港經濟日報》
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談判進入尾聲 脫歐協議終可成事？
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