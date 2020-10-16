【ＥＴＦ】恒指公司：發行商仍有意推科技指數ＥＴＦ，正進行商討

《經濟通通訊社１６日專訊》恆生指數公司高級研究經理Ｇａｒｙ Ｃｈｉｕ表示，現時市

場上已推出４項追蹤恆生科技指數的ＥＴＦ產品，其總資產管理規模（ＡＵＭ）約７０億元。相

關ＥＴＦ為投資者提供了一個以低成本去投資科技股的途徑，目前仍見到ＥＴＦ發行商有興趣推

出更多與科技指數相關的ＥＴＦ。

他指，恆指公司亦正與不同，並且來自香港及內地以外地方的發行商討論，以推出更多追蹤

恆生科技指數的ＥＴＦ，預料未來將有更多獨角獸企業，以及在美國上市的中資企業回港上市，

科技板塊的吸引力將隨之增加，相信指數相關ＥＴＦ亦會吸引不少投資者。至於何時推出指數的

期權，他僅指正在準備階段，現無時間表可透露。

他又提到，現時的科技行業已經不再如以往般僅限於軟件和硬件，行業中有很多不同類型的

公司，包括運營數碼平台、提供科技服務等。他舉例指，今年初的新型冠狀病毒肺炎疫情導致市

民對科技服務的需求上升，因而促進了通訊、網上購物等，一些科技企業收入大大增加。雖然恆

生科技指數的波動性比恆生指數大，但今年以來多隻科技股的表現都優於大市。（ｓｋ）

