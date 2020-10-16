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16/10/2020 17:47

《港元匯率》港元再觸強方兌換保證，金管局注資６３﹒５５億港元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港元匯價再度觸發７﹒７５強方兌換保證，金管局承接８﹒２
億美元沽盤，向市場注入６３﹒５５億港元。香港銀行體系總結餘於下周二（２０日）將增加至
３２１７﹒３４億港元。
　　港元匯價最新報７﹒７５兌一美元。（ｓｋ）

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