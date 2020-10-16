《小傳日記》總統大選近，缸友們審慎；反彈兩百幾，牛市何時嚟？

《小傳日記》呢排花旗國大選真係好多花生，先有侵侵兩公婆中肺炎後極速康復，噚日就輪

到拜登兩父子「中招」，不過唔係肺炎，而係兩人被指涉及「通烏門」，連參議院都話要將展開

調查。大選風雲四起，隔晚美股先低後高，香江魚缸都受帶動高開反彈，高開３５點報２４１９

４點，已經係全日低位，其後升幅擴大至２７７點，見全日高位２４４３６點，可惜Ａ股倒跌，

魚缸麵由高位回落。午後有科技佬同中資金融佬撐市，魚缸保持升勢，最終收報２４３８６，升

２２８點或升近１巴仙，花旗大選臨近，缸友們都繼續忍手，主板成交１１３０﹒０８億銀，縮

水逾一成三。國企指數報９９１４，升１５２點或升近２巴仙。科指收造７６０４，升６３點或

近１巴仙。

Ａ場個別走，上證綜合指數報３３３６，升４點或升唔夠半巴仙；深證成份指數報１３５３

２，跌９２點或跌近１巴仙。兩市全日成交７０８６億銀人仔，按日減少逾７巴仙。

大隻藍戰士方面，大象力保３０蚊，跳高近１巴仙，報３０﹒１５銀；ＡＩＡ（０１２９９

）吐近１巴仙，報７７﹒８銀；生發發（００３８８）軟唔夠半巴仙，報３６１﹒２銀；神州移

動（００９４１）唔見近１巴仙，報５０銀。建行（００９３９）彈起近６巴仙，報５﹒５６銀

；係全日表現最好藍戰士。



＊神州政策晴內銀佬光榮，螞蟻快聆訊科技佬前進＊



內銀佬今日最搶鏡，四大行齊齊撐市。神州推出多項金融政策幫手托內銀飛高高，先將遠期

售匯業務嘅外匯風險準備金率歸零，加埋人行放大水，唔單止逆回購，仲提前超額續做ＭＬＦ，

搞到多間大行都轉風睇好內銀佬，唔升都難啦！當中建行（００９３９）飛高近６巴仙，高收５

﹒５６銀為表現最佳藍戰士；農行（０１２８８）４連陽抽高逾４巴仙，報２﹒６９銀；工行（

０１３９８）彈高逾４巴仙，報４﹒４２銀；中行（０３９８８）飛高逾３巴仙，報２﹒５６銀

；中信（００９９８）彈起近半成，報３﹒２９銀。

有消息話螞蟻最快下星期喺港交所進行聆訊，由於需求太勁，仲想將ＩＰＯ估值升到至少２

８００億美金。加上有傳聞話螞蟻無收集花旗國用戶數據，因為根本未有花旗版支付寶，咁多利

好阿里今日好叻叻彈番起，帶埋ＡＴＭＸＪ一齊向上走！阿里（０９９８８）收市揚逾３巴仙，

報２９４銀；ＱＱ（００７００）高收近１巴仙，報５５７銀；小米（０１８１０）飛起逾３巴

仙，報２３﹒１５銀；京東（０９６１８）走高逾１巴仙，報３１５銀；美團（０３６９０）漲

唔夠半巴仙，報２６５﹒８銀。



＊中芯好反覆晶片兩頭郁，安踏有得賺體品向上彈＊



中芯提高咗第三季收入同毛利率指引，今朝高開逾６巴仙，但晏晝後一度轉跌，最後升近１

巴仙，報１９﹒９６銀。高盛話中芯第３季收入升得勁，但預計佢耐力唔好，第四季會按季跌翻

兩成六落嚟，結果晶片佬今日個別發展，上海復旦（０１３８５）連升兩日，彈起近２巴仙，報

１４﹒２４銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）漲近６巴仙，報８７﹒６銀；華虹半導體（０１３

４７）就三連陰，最後走低近２巴仙，報２８﹒７５銀，中電華大科技（０００８５）無升跌，

報０﹒７９銀。

今日體品股跟住安踏彈起，因為大行都話佢第三季數據好靚仔，仲會ｋｅｅｐ住團火去到第

四季，匯證同大華繼顯都升咗佢「他屐」，估佢下半年收強勁復甦！安踏（０２０２０）盤中高

見９０﹒９銀創上市新高，不過臨尾香只係升兩格，報８５﹒４銀；李寧（０２３３１）踢高近

３巴仙，報３８﹒９銀；滔搏（０６１１０）攀高２巴仙，報１１﹒２２銀；寶勝（０３８１３

）走高逾１巴仙，報１﹒８７銀。



＊集優遭私有股價就暴走，板藍根有料白雲山上跳＊



上海電氣（０２７２７）建議以每股１﹒６銀收購上海集優（０２３４５）Ｈ股，較停牌收

報０﹒９５銀溢價逾６８巴仙，以吸收合併方式將上海集優私有化同撤銷上市地位。私有化喎，

自然炒到飛天！上海集優爆升５９巴仙，報１﹒５１銀；上海電氣都飛起逾２巴仙，報２﹒１８

銀。

醫藥佬就維持個別走。神州工程院院士鍾南山話白雲山（００８７４）復方板藍根顆粒對新

冠病毒有效，全日抽升逾１３巴仙，報２１﹒７５銀；信達生物（０１８０１）起飛近３巴仙，

報６７﹒５５銀；藥明生物（０２２６９）彈近２巴仙，報２０４﹒４銀；中生製藥（０１１７

７）跪低逾２巴仙，報７﹒９５銀；除權後連跌２日嘅石藥集團（０１０９３）挫５巴仙，報９

﹒２銀為表現最差藍戰士。周末愉快，請請！



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