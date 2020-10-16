《股市一周》習近平南巡提振港股，全周升２６７點，成交增逾四成

《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平南巡並到訪深圳，周初為港股帶來提振，惟周

內後段出於美國紓困方案和疫苗研發現阻滯，港股在外圍拖累下回吐不少升幅，恆指全周升２６

７點或１﹒１１％，報２４３８６點，五十天（２４５８８點）和百天線（２４６５５點）得而

復失。

上周末中共中央辦公廳國務院辦公廳印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革

試點實施方案（２０２０－２０２５年）》，媒體報道指國家主席習近平本周三（１４日）將到

深圳發表重要演說，刺激滬深兩市本周一（１２日）向上，提振本港內銀和內房股走高，恆指收

漲５３０點，報２４６４９點，破五十天和百天線。

周二（１３日），港股風暴關係全日停市。當晚市場擔心美國的紓困方案談判難有突破導致

美股受壓，周三（１４日）早段習近平講話，但恆指走勢仍然偏軟，最終收市微升１７點報２４

６６７點。

紓困方案和疫苗問題未解決，當晚美股三大指數下跌之下，港股昨日（１５日）低開，而中

國公布９月ＣＰＩ表現差過市場預期，午後美股三大指數期貨跌幅擴大，科指跑輸，當中阿里巴

巴（０９９８８）及騰訊（００７００）跌幅顯著，恆指收挫５０８點，報２４１５８點，再度

失守五十天和百天線。

隔晚美股跌幅放緩，港股今早高開３５點後升幅續步擴大，人行進行５００億元人幣逆回購

，中資金融股造好，科指反彈力度雖不及恆指，但騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８

）均錄升幅，匯控（００００５）亦輕微反彈。港股收報２４３８６點，升２２８點。

總結一周，港股在２４１０２點至２４８０８點區間波動，上下波幅７０６點，全周漲２６

７點或升１﹒１１％，日均主板成交約１３４５﹒４７億元，較上周多４２﹒５６％。國指收報

９９１４點，全周升２９７點或３﹒０９％。



＊科指跑出騰訊升逾３％，ｉＰｈｏｎｅ欠驚喜瑞聲吐２％＊



雖然昨日科指一度落後，但整周仍升１０１點或１﹒３５％，報７６０４點，漲幅跑贏恆指

。小米（０１８１０）核心供應商大會今日舉辦，全周漲１０﹒５％，報２３﹒１５元，董事長

雷軍早前豪言，要用３至５年時間在歐洲市場取得成績，最終在區內智能手機市場佔有率第一。

阿里巴巴受旗下螞蟻遭美國列入貿易黑名單消息所困，今日有消息人士向本地媒體指，螞蟻未在

美國開設當地版本的支付寶，故不涉收集美國用戶數據，全周升２﹒７３％，報２９４元。騰訊

升３﹒２４％，報５５７元。中芯（００９８１）向上修訂第三季收入和毛利率，全周升８﹒０

１％，報１９﹒９６元。

蘋果公司一如預期推出四款新手機，但欠缺驚喜，手機設備股全周向下，瑞聲（０２０１８

）跌２﹒１３％，報４３﹒７元；高偉電子（０１４１５）走低９﹒７２％，報５﹒１１元；比

亞迪電子（００２８５）跌４﹒４３％，報３９﹒９元；聯想（００９９２）軟０﹒７８％，報

５﹒０８元；不屬蘋果供應商的舜宇（０２３８２）微升０﹒０８％，報１２５﹒９元。

車股造好，吉利（００１７５）及長汽（０２３３３）周內公布的９月份銷量增長勢頭強勁

，全周股份分別走高３﹒８％和１６﹒５５％，報１６﹒４元及１２﹒８２元。北汽（０１９５

８）全周微升０﹒９３％，報３﹒２６元；廣汽（０２２３８）揚６﹒６２％，報７﹒０９元；

比亞迪股份（０１２１１）連番破頂，升５﹒８９％，報１２９﹒６元。



＊建行漲逾一成一冠藍籌，中國恆大配股插水＊



受惠習近平南巡和電子人民幣周內率先試行，內銀股表現不俗，建行（００９３９）炒高１

０﹒７６％，報５﹒５６元，為周內表現最佳藍籌；招商行（０３９６８）漲１０﹒２３％，報

４０﹒９５元；工商行（０１３９８）升１０﹒２２％，報４﹒４２元；交行（０３３２８）揚

５﹒５４％，報４元；中行（０３９８８）升７﹒１１％，報２﹒５６元。

中國恆大（０３３３３）高負債問題繼續拖累股價，全周插１９﹒２９％，報１５﹒８２元

，集團宣布折讓近１５％配股。碧桂園（０２００７）挫３﹒４１％，報９﹒６２元；中海外（

００６８８）跌１﹒６１％，報１９﹒５８元；旭輝（００８８４）走低４﹒０７％，報５﹒６

６元。



＊美國警告不與受制裁人士往來，匯控恆生齊走低＊



有指美國國務院已向國會提交報告，美方正式警告所有國際金融機構，不可與被認為鎮壓香

港民主的個人有業務往來，否則可能面臨制裁。本地銀行股周內表現遜色，匯控走低４﹒１３％

，報３０﹒１５元；恆生（０００１１）跌２﹒４％，報１１３﹒７元；東亞（０００２３）平

收，報１４﹒４４元；渣打（０２８８８）挫４﹒６３％，報３６﹒１元；中銀（０２３８８）

升０﹒２４％，報２１﹒３元。

本周藥業股回吐，中生製藥（０１１７７）及石藥集團（０１０９３）全周分別跌逾６％，

報７﹒９５元及９﹒２元，為跌最大首兩位恆指成分股。（ｎｓ）

