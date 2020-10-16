《積金攻略－鍾偉善》收窄退休目標與現實，好好管理強積金

《積金攻略》投資目標與實際出來的結果，往往出現落差；尤其經過新冠疫情蹂躪全球經濟

後，投資者對退休前景的信心更受打擊。早前就有投資公司發表調查指出，５４％受訪者表示，

沒信心能實現理想退休生活，按年增加２６個百分點之多。

調查顯示，受訪者普遍認為，要達到理想的退休生活水平，需要４３９萬元，但預料實際上

只能儲蓄３４９萬元，兩者相差約９０萬元。



＊強積金可作巨大貢獻＊



其實，「打工仔」無需太過灰心，只要好好利用強積金投資，便可將落差收窄。簡單計數，

根據積金局最新發布的《強積金計劃統計摘要》，強積金自２０００年推行以來，股票基金的年

率化回報為４﹒５％，假設強積金成員每月供款為上限的１５００元，加上僱主供款的１５００

元，由２２歲供到６５歲，戶口資產便達４６２萬元。

不過，這需假設成員初入社會做事，月薪已達３萬元；而且，股票基金的回報率，能夠長期

維持。此外，隨著年齡增長，風險承受能力逐漸降低，成員應將投資配置愈來愈高比例於低風險

資產，因此，上述例子只是說明，對於退休儲備，淨計強積金，若能善加管理，已能作出很大貢

獻。



＊分散投資與降低成本並重＊



管理強積金資產，分散投資應作為其中一個考慮，成員須留意現有資產是否過度集中單一市

場。如現時大部分資產已投資香港股票，可考慮透過強積金投資於其他市場或資產，例如亞洲股

票基金、歐洲股票基金，以及債券基金等，以達分散投資之效。

至於降低成本方面，可選擇預設投資策略（ＤＩＳ），隨著年齡增長調低投資風險之餘，同

樣可達降低開支成本之效。預設投資的核心累積基金與６５歲後基金平均基金開支比率為每年

０﹒８％。成員亦可選擇追蹤指數基金，管理費比一般股票基金更低。香港（追蹤指數）平均基

金開支比率為每年０﹒８３％，相對一般香港股票基金的１﹒５８％為低。



＊增加供款，滾存增值＊



最後，若想累積更多強積金資產，最簡單的方法，就是作出自願供款，尤其現時有可扣稅自

願性供款（ＴＶＣ），扣稅額最高達６萬元，以邊際稅率１７％計，每年可節省１﹒０２萬元。

積金局最新發布的《計劃成員累計權益統計分析》便指出，供款額是影響成員所持有的累算

權益款額的一個關鍵因素。根據統計，在２０１９年１２月，約有９萬個僱員供款帳戶是在

２０００年１２月強積金制度推出時開立，並持續收取供款。截至去年底，其累算權益平均為

４２﹒３萬元，較２０１８年底的３５﹒９萬元，高１８％。

相對這９萬個帳戶中，約有３萬個同時作出自願性供款，截至去年底，其累算權益平均為

１０１﹒５萬元，較２０１８年１２月的８３﹒９萬元，高２１％。

該報告還舉例，假設成員的收入為去年第四季就業人士（不包括外籍家庭傭工）的每月就業

收入中位數１﹒９萬元，投資回報率為每年１﹒８％（已扣除費用及收費與通脹），如果僱員與

僱主每月只作出合共１０％強制性供款，４０年後，預計累算權益為１３３﹒４萬元；然而，如

果成員多供５％，作為可扣稅自願性供款，其累算權益卻可增加至２００﹒１萬元，較只作強制

性供款的，多出５０％。《康宏環球控股產品管理部總監 鍾偉善》

