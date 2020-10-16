《鍾之日記》內銀發力撐恒指，螞蟻上市入直路

《鍾之日記》１０月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



巨無霸螞蟻集團的一波三折上市之路，似已進入直路，據《彭博》引述知情人士報道，由於

預計認購需求強勁，螞蟻計劃將ＩＰＯ估值目標由２５００億美元提高約１２％至最少２８００

億美元。該名知情人士又指，螞蟻仍希望在香港和內地同一天上市，最早下周在港交所聆訊。另

外有報道指，英國巴克萊銀行、工銀國際和中銀國際等被選中為螞蟻在香港ＩＰＯ的簿記管理人

。根據市場慣例，簿記管理人選聘通常意味ＩＰＯ準備工作進入最後階段。

而在上市前夕，續有利淡消息傳出，螞蟻獨一無二的商業模式本是優勢所在，惟可能引發的

金融風險持續得到監管關注，《路透》引述知情人士表示，螞蟻在８月籌備其大規模的ＩＰＯ之

際，和螞蟻已經有互聯網聯合貸業務合作的銀行中，至少有兩家停止與螞蟻新增互聯網聯合消費

貸。對此，螞蟻方面回應稱「無事實依據」，過去兩個月公司與更多銀行有合作。

螞蟻上市在望，阿里巴巴（０９９８８）獲鼓舞，今日反彈３﹒２３％，並率領其他科技股

上揚，小米（０１８１０）飆３％，京東集團（０９６１８）升１％，加上內銀支持，恆指今日

高開３５點後不斷攀升，最終收報２４３８６，升２２８點或升０﹒９４％，成交１１３０億元

減少逾１３％。



＊觀望三季度ＧＤＰ公布Ａ場悶局＊



內地下周一（１９日）公布三季度ＧＤＰ及９月工業增加值、投資和消費等數據，市場預期

三季度ＧＤＰ同比增速有望從二季度的３﹒２％加速至５﹒２％；基建和房地產投資維持高位，

也將助力首９月固定資產投資增速年內首次轉正（首８月為跌０﹒３％），９月工業料同比增長

５﹒８％（８月為增５﹒６％），９月社會消費品零售額料增１﹒８％，為連續第二個月正增長

（８月為增０﹒５％）。

觀望下周重磅數據公布，滬綜指全日保持悶局，全日升０﹒１３％，報３３３６﹒３６點，

累計全周升１﹒９６％，深市早上跌幅顯著午後回穩，全日跌１﹒０５％。

人民銀行本周累計淨投放１９００億元人民幣，兩市全日成交７０８６億元人民幣，按日減

少７﹒３％。



＊央媽連月超額續作ＭＬＦ，內銀囊括藍籌三甲＊



人民銀行今日進行的５００億元人幣７天期逆回購，為連續第二日進行逆回購。公開市場今

日沒有逆回購到期，但有２０００億元人幣ＭＬＦ到期，全口徑單日淨回籠１５００億元人幣。

不過，央媽昨日（１５日）已就今日到期ＭＬＦ提前超額續做，規模達５０００億元人幣。

全口徑計，本周累計淨投放１９００億元。這已是連續第三個月超額續作ＭＬＦ。

ＭＬＦ近月「量增價穩」，東方金誠首席宏觀分析師王青接受內媒訪問時指，第四季銀行壓

降結構性存款任務依存，極需尋找替代性穩定資金來源，所以對ＭＬＦ需求較大。而ＭＬＦ延續

超額續作，表明人行正在向銀行體系補充中長期流動性，釋放「穩貨幣」信號。

此外，大和發表研究報告指，由於政府債券融資和未貼現的銀行承兌匯票的增長強勁，９月

份的社會融資規模（ＴＳＦ）和新增貸款，分別達３﹒４８萬億元人民幣及１﹒９萬億元人民幣

，均超出市場預期。該行繼續看到目前的國內信貸條件對銀行有利，維持對內地銀行業「中性」

的看法。

獲央媽放水支持，加上投行對內銀前景看法積極，刺激內銀股今日表現亮眼，建行

（００９３９）收市飆５﹒７％，工行（０１３９８）抽升４﹒３％，交行（０３３２８）亦漲

３﹒９％，三股囊括藍籌升幅三甲；而中行（０３９８８）漲３﹒２％，招行（０３９６８）急

彈５﹒４％，晉商銀行（０２５５８）更大升８﹒５％。



＊供暖季前煤、氣價升，能源股今日走高＊



又到中國供暖季，加上外媒報道中國暫停向澳洲進口煤炭，令中國煤價急漲。據澳洲傳媒報

道，中國政府近日要求企業停止從澳洲進口煤炭，澳洲當局正向中國政府查詢。據中國煤炭大數

據顯示，近期秦港５５００低硫煤的每噸報價已經超過６３０元人民幣。

據內媒報道，多個產地打響煤炭保衛戰，內蒙古開始出台各種措施保供穩價，陝西地區部分

大礦也陸續收到官方通知要增產增量。煤股今日走高，首鋼資源（００６３９）升２﹒９％，兗

州煤業（０１１７１）升１﹒５％，中煤能源（０１８９８）升１％，中國神華（０１０８８）

揚０﹒７％。

天然氣價格亦出現上漲趨勢，據數據顯示，１０月１４日液化氣民用山東市場均價每噸

３１２６﹒６７元人民幣，較上周增長１２﹒６％。燃氣股亦漲，北京燃氣（０６８２８）升

８﹒９％，港華燃氣（０１０８３）升２﹒７％，華潤燃氣（０１１９３）走高１﹒１％，中國

燃氣（００３８４）揚０﹒７％。



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