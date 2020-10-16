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16/10/2020 08:35

【大灣區】廣交會借「雲廣交」助力雙循環，出口韌性有望持續

　　《經濟通通訊社１６日專訊》第１２８屆廣交會昨日（１５日）拉開帷幕，繼上屆廣交會首
次在「雲端」舉辦後，此次大會繼續上「雲」。打開廣交會的官網首頁，可以看到境內外近
２﹒６萬家參展企業、２００多萬件展品已經在雲端匯聚，規模與上一屆基本持平，新品率近
３０％。同時，為幫助參展企業在後疫情時代獲得更多採購訂單、贏得新的外貿增長點，本屆廣
交會進一步豐富了網上平台功能，助力商業重啟。
　　作為中國外貿的「晴雨表」，廣交會的成交量對未來半年到一年的貿易形勢有指示性。日前
，海關總署公布的數據顯示，前三季中國外貿增速轉正，多項指標創歷史新高。各方對這一屆廣
交會有著熱切的期盼。
　　海通證券宏觀經濟團隊在展望四季度外貿情況時表示，中國出口「韌性」延續時間或有所延
長。一方面，復工和疫情並行階段，與防疫及居家辦公相關品類的出口景氣度仍有望延續；另一
方面，封鎖措施未嚴格重啟的背景下，歐美等主要國家生產生活的繼續恢復將支撐外需韌性，其
他品類如服裝、傢俱、汽車零配件、鞋靴、自動數據處理設備等出口有望持續向好。（ｌｃ）

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