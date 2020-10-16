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即市新聞

16/10/2020 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美關係走向更不確定

　　《神州縱橫》世界及美國局勢近日急速變化，中美關係不可能不受影響，不確定性隨之增加
，是福是禍一時難定。總之在百年罕見的變局中，做好最壞打算的底線思維乃投資策略必備環節

　
＊美國對華貿戰已失敗＊
　
　　美國商界及民間已發起對抗特朗普的遏華經貿戰，望通過訴訟推翻有關政策。與此同時主流
政治中亦出現了微妙變化，民主黨副總統候選人賀錦麗批評特朗普發動的對華貿易戰經已失敗，
民主黨賀鷹人士亦指出與華全面脫勾不切實際。這表示民主黨若執政可能會調整一些遏華政策，
特別是關稅措施以回應民間訴求。此外前美國官員及世銀行長佐利克，日前也撰文指出美國對華
貿戰失敗，美國對華貿戰失敗，美國對華貿赤在特朗普任期未見減少，並花了２８０億美元補償
農民，人民及為華入口多付關稅，就業又因貿戰損失３０萬個。今年在疫情打擊下表現更差，首
八月對華出口只增不足２％，自華入口卻大升兩成。現實令一些美國精英開始反思，但相信要感
動反華鷹派仍非易事。分歧則已顯現：當反華鷹派想放棄中美貿談協議時，負責談判的美方貿易
代表卻力保，且暫時仍保住。無論如何，情況將對美國日益不利。短期間疫情利中不利美：美國
疫情正反彈並將延續至明年，令經濟復甦期一再推後而損失更大。從長遠看中國經濟在美國遏制
的壓力下正加速轉型，競爭力及供應鏈實力將不斷提升，若美國不及早回頭再次與華合作，最終
將輸得一敗塗地。
　
＊台灣問題風險上升＊
　
　　還有兩大影響中美關係因素值得注意。一是美國內鬥加劇。特朗普確診入院並曾一度病況嚴
重，引起了民主黨藉此攻擊特朗普能否勝任總統之職，又引起了共和黨內借疫換馬之想。特朗普
力爭出院主政，就是要保住其政治生命。同時極右武裝組織蠢蠢欲動，特朗普則要他們後退待命
。兩極分化及選情難料已引起鄰國焦慮：加拿大總理杜魯克指美國或出現某種分裂，加拿大必須
做好應變準備。美國內鬥加劇或可轉移對華遏制注意力，但也可能迫特朗普對華出狠招，故不明
朗性更高。另一因素是中美熱戰風險增加。共和黨第一謀士基辛格，雖已９７歲高齡仍要出來喊
話，指中美對抗仿如一戰前狀況十分危險，希望雙方要克制勿越紅線。當然其中最惹火者是台灣
問題，連極端反華參議員魯比奧也轉趨務實，警告應對台灣問題時要審慎行事。國務卿蓬佩奧及
其他高官雖警告大陸勿動武，卻又不敢承諾出兵護台。另方面台灣國民黨竟提出「台美復交」法
案，在台灣問題上完全投向民進黨。這表示和統已完全無望，武統是唯一出路，就看大陸如何掌
握時機了。《資深評論員　凌昆》
　
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