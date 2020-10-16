《股林淘金－林家亨》紓困無解藥，騰訊（００７００）輕反彈

《股林淘金》美國昨天（１５日）公布的每周新申領失業數據增加，美股道指曾下跌３００

點，但最後收復失地，以僅跌１９點收市，納指下跌５４點。美國總統特朗普曾提高紓困方案中

之金額，但被民主黨掌控的眾議院拒絕，紓困方案可能不會在美大選前誕生，美國短期經濟復甦

無望。

預期今日（１６日）港股有輕微反彈，主要是受騰訊（００７００）有份參與投資的名創優

品在美國成功上市，集資６﹒０８億美元之利好消息有關。但預期未來美股後向續弱，港股整體

未具備良好的持續上升條件，建議再忍耐，等待下周港股再呈弱勢之時機才考慮入貨！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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