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16/10/2020 09:41

《股林淘金－林家亨》紓困無解藥，騰訊（００７００）輕反彈

　　《股林淘金》美國昨天（１５日）公布的每周新申領失業數據增加，美股道指曾下跌３００
點，但最後收復失地，以僅跌１９點收市，納指下跌５４點。美國總統特朗普曾提高紓困方案中
之金額，但被民主黨掌控的眾議院拒絕，紓困方案可能不會在美大選前誕生，美國短期經濟復甦
無望。
　　預期今日（１６日）港股有輕微反彈，主要是受騰訊（００７００）有份參與投資的名創優
品在美國成功上市，集資６﹒０８億美元之利好消息有關。但預期未來美股後向續弱，港股整體
未具備良好的持續上升條件，建議再忍耐，等待下周港股再呈弱勢之時機才考慮入貨！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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