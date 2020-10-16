【聚焦人幣】離岸價飆升，人幣即期收漲３１８點破６﹒７年半高

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）跟隨中間價，今早高開

１００點報６﹒７２００，午後離岸人民幣率先飆升，即期亦持續走強，一度升至６﹒６９５３

飆３４７點，最終收漲３１８點報６﹒６９８２，重上６﹒７關，且創去年４月１７日以來一年

半新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣強勢，現升２００點子，報６﹒６９０４，暫突破

６﹒７１及６﹒７０關。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３３２，較上個交易日升４２點子，連

升第二個交易日。



＊?外部環境傾向看好人幣，美元回穩後人幣或更強勢＊



交易員稱，歐美新冠疫情繼續爆發，市場避險情緒推升美元至兩周高點，人民幣暫時維持在

６﹒７至６﹒７５區間波動，後續美元趨穩後人民幣或更強勢。人行上周六（１０日）舉措公布

後客盤在做多人民幣意願有所鬆動，但?外部環境仍傾向人民幣，而且政策實際效果也不如之前

，因此逢高結匯需求不減，人民幣仍呈偏強，ＣＦＥＴＳ指數創近七個月新高。而由於同存

（ＮＣＤ）為代表的長錢依然短缺，國股銀行一年期存單利率徘徊在３﹒１３％高位，這使得長

端掉期也難以下行。

中信證券固收首席分析師明明指出，從對經濟的影響角度看，人民幣升值過快未必是好事。

強匯率、高利差組合下境外資本持續流入可能加劇國內資產泡沫壓力。預計人民幣短期內大概率

維持在６﹒６至６﹒９區間震盪，應防範美國大選可能導致的回調風險。（ｊｔ）

