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16/10/2020 13:50

【數據前瞻】機構料中國三季度ＧＤＰ同比增５﹒２％，消費繼復甦

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局將於下周一（１９日）公布內地三季度ＧＤＰ及９
月工業增加值、投資和消費等數據。《路透》綜合５１家機構預測中值結果顯示，中國經濟恢復
動力不斷加強，三季度ＧＤＰ同比增速有望從二季度的３﹒２％加速至５﹒２％；基建和房地產
投資維持高位，也將助力１－９月整體固定資產投資累計同比增速年內首次轉正（１－８月為跌
０﹒３％）。
　　已經公布的９月出口增長強勁、進口凶猛，意味著當月工業生產進一步改善，９月工業料同
比增長５﹒８％（８月為增５﹒６％）；而隨著疫情防控常態化下生產生活進一步恢復常態，服
務業繼續提升，９月消費同比有望增長１﹒８％，為連續第二個月正增長（８月為增
０﹒５％）。
　　國泰君安證券宏觀研究團隊花長春在報告中指出，進入四季度後，房地產和基建進一步上行
的動能在減弱，製造業投資和社零將成為主要拉動經濟修復的因素。
　　中國９月金融數據再超預期，在創歷史同期新高的新增人民幣貸款助推下，社會融資規模亦
維持高增量。而強勁的企業中長貸等分項數據，表明實體融資需求持續旺盛，進一步印證了當前
的經濟活力。人行調查統計司司長阮健弘周三（１４日）表示，預計三季度ＧＤＰ的增速會進一
步提升，這也為未來更好的保持合理的宏觀槓桿率的水平創造了條件。（ｗｌ）

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