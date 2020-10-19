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19/10/2020 09:20

《新股掛牌》卓越商服首掛開報１１﹒４元，較招股價高近７％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》卓越商服（０６９８９）今日首掛，開報１１﹒４元，較招股
價１０﹒６８元高出６﹒７４％，以每手１０００股計，不計手續費，每手賺７２０元。
　　該股公開發售獲超額認購６５１﹒１倍，一手中籤率１０％。（ｅｄ）

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