《新股掛牌》卓越商服首掛開報１１﹒４元，較招股價高近７％

《經濟通通訊社１９日專訊》卓越商服（０６９８９）今日首掛，開報１１﹒４元，較招股

價１０﹒６８元高出６﹒７４％，以每手１０００股計，不計手續費，每手賺７２０元。

該股公開發售獲超額認購６５１﹒１倍，一手中籤率１０％。（ｅｄ）

