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即市新聞

19/10/2020 07:52

《華爾街內望》市場關注疫苗時間表，道指升１１２點，納指微跌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》新冠肺炎疫苗研發時間表進一步明朗化，加上零售銷售數據勝
預期，美股上周五（１６日）走高。
　　道指高１１２點或０﹒３９％，報２８６０６點。標指高不足１點或０﹒０１％，報
３４８３點。納指跌４２點或０﹒３６％，報１１６７１點，不過上周累計三大指數均上漲。
　　美國藥廠輝瑞宣布將於下月向美國申請批准與德國合作夥伴ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同開發的新
冠肺炎疫苗，輝瑞漲３﹒８％。
　　美國上月零售銷售勝預期，消費者信心意外上升，但鑒於早前的刺激計劃已告一段落，除非
華府就新一輪財政援助達成協議，否則經濟前景仍不明朗。
　　財長努欽向眾議院議長佩洛西表示，如果就新救助方案達成協議，總統特朗普將與參議院多
數黨領袖麥康奈爾討論。不過眾議院共和黨領袖麥卡錫表示，只要佩洛西參與其中，預計下月大
選前不會達成協議。
　　個股方面，道瓊斯運輸指數跌１﹒３％，標股公用股漲幅最大，能源股跌幅最大，油田服務
公司斯倫貝謝（Ｓｃｈｌｕｍｂｅｒｇｅｒ）跌８﹒８％，公司連續第三個季度出現虧損，主要
因為油價及需求暴跌。
　　指標十年期國債收益率漲至０﹒７４４％。（ａｌ）

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