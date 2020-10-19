《匯市走勢》美國新一輪紓困方案及疫情存在不確定性，美元下跌

《經濟通通訊社１９日專訊》市場對全球病例激增的擔憂加劇，加上美國難在下月大選前出

台新經濟刺激方案，美元上周五（１６日）走低，縮減上周累計漲幅。

美元指數跌０﹒１％，報９３﹒６７６，上周累計漲０﹒７％，創近三周來最大漲幅。避險

日圓兌美元上周則漲０﹒２％。英鎊兌美元走勢震盪，英國首相約翰遜告訴企業為無協議脫歐做

好準備。

歐洲各國都出台抗疫新措施，另外美國中西部亦在應對新病例激增的情況，並可能阻礙經濟

從疫情衝擊中復甦。

而在白宮和民主黨人就新一輪救助方案的談判陷於僵局之際，美國財政部表示由於大規模援

助計劃支出，美國本財年預算赤字達到創紀錄３﹒１３２萬億美元，是上年赤字規模逾三倍。

美國上月零售銷售勝預期，消費者信心意外上升，但鑒於早前的刺激計劃已告一段落，除非

華府就新一輪財政援助達成協議，否則經濟前景仍不明朗。（ａｌ）



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