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即市新聞

19/10/2020 07:54

《匯市走勢》美國新一輪紓困方案及疫情存在不確定性，美元下跌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》市場對全球病例激增的擔憂加劇，加上美國難在下月大選前出
台新經濟刺激方案，美元上周五（１６日）走低，縮減上周累計漲幅。
　　美元指數跌０﹒１％，報９３﹒６７６，上周累計漲０﹒７％，創近三周來最大漲幅。避險
日圓兌美元上周則漲０﹒２％。英鎊兌美元走勢震盪，英國首相約翰遜告訴企業為無協議脫歐做
好準備。
　　歐洲各國都出台抗疫新措施，另外美國中西部亦在應對新病例激增的情況，並可能阻礙經濟
從疫情衝擊中復甦。
　　而在白宮和民主黨人就新一輪救助方案的談判陷於僵局之際，美國財政部表示由於大規模援
助計劃支出，美國本財年預算赤字達到創紀錄３﹒１３２萬億美元，是上年赤字規模逾三倍。　
　　美國上月零售銷售勝預期，消費者信心意外上升，但鑒於早前的刺激計劃已告一段落，除非
華府就新一輪財政援助達成協議，否則經濟前景仍不明朗。（ａｌ）

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