《牛熊志選－陳其志》資金看好港交所（００３８８）

《牛熊志選》恆指上周先升後跌，現正沿著５０天線，在２４２００點至２４８００點之間

反覆，仍然是區間上落市格局，策略上以候低吸納為主，不宜進取高追。恆指牛熊證資金流情況

，截至周四（１５日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億港元資金淨流入，顯示有資金

流入好倉，恆指熊證則累計約６９６５萬元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，

截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２２４００點至２２６９９點之間，累計相當約２０４４

張期指合約；熊證街貨主要在收回價２４８００點至２５０９９點之間累計了相當約３４６２張

期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２０﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒３個波幅點至２０﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒８個波幅點至３３﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅維持於３０﹒８％的水

平；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至３４﹒８％；中石油（００８５７）

的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至３０﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波幅下降１﹒１個

波幅點至２９﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２２﹒１％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２８﹒５％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下降０﹒４個波幅點至２２﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至

２０﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至２３﹒３％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，港交的相關認購證及牛證合共錄得約２８８４萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的港交認購證為行使

價約４００元至４１９元附近的中期價外條款，實際槓桿約９倍至９倍牛證方面，資金留意收回

價３４８元至３５２元之間的較貼價條款，收回距離約２％至３％，槓桿約２１倍至２４倍。另

外，中芯相關認購證及牛證期內錄得約２，５３０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２１元

至２５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約３倍；牛證方面，資金留意收回價１６元至

１８元之間的較貼價條款，收回距離約８％至１６％，槓桿約４倍至６倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約６１５６萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４８０元至４８８元附近的中期價外條款，

實際槓桿約８倍至９倍；熊證方面，資金主要留意收回價５７５元至５８０元附近的條款，收回

距離約３％至４％，槓桿約２０倍至２６倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

