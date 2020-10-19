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即市新聞

19/10/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》後市方向並未明朗

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。令筆者對本月下半個月港股後市有戒心的主要原因，為指數期
貨周線圖形勢近日維持顯著向淡，反映出中線淡友大戶穩奪市場控制權。本欄估計，經過本周首
兩個交易日的好淡交戰後，港股本月後市的形勢會變得較為明朗。坦言，鑑於現時好淡雙方於實
力上頗為近，筆者未敢輕言短期後市應會上升或應會下跌。
　　於港股失去方向感的時候，投資者會將焦點放於美股與內地股市身上。美國總統選舉於下月
３日（美國時間）舉行，肯定會是市場內最大的不明朗因素。此外，近期人民幣匯價表現強勁，
我們須特別留意內地經濟數據的公布。目前本欄的中線與長線實際持貨量均配合好淡雙方實力不
相伯仲的局勢，投資者應加倍小心應市。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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