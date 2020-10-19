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即市新聞

19/10/2020 08:14

《一周攻略－周進略》超越疫情選情消息面的平常心

　　《一周攻略》投資者的情緒，繼續受疫情及選情影響。粗略地說，疫情恐怕是長期作戰，始
終疫苗的研發與普及需時，大家已有一定的心理準備，而其中對於實體經濟的打擊，自不待言。
　　另一邊廂，是選情，那大概是較為短期的影響，但正因如此，其影響更為直接，哪個候選人
勝出，起碼在短期內，是大家不得不留意，而且較為二分，非此即彼的選擇。
　
＊選情疫情，噪音而已？＊
　
　　當然，以上這些都是新聞報道中，大家最關注的。然而，跳出一個層次，大家從更長遠的表
現看，從金融理論的解釋，上述兩大因素，恐怕只是長期的投資表現和資產價格回報歷史長河中
，又一隨機因素和噪音而已。
　　是的，說到新聞，年年月月都有，每天都有新消息，而多重大的消息，在當時看來，又豈是
不重要？不錯，在當時看來很重要。然而，在更長遠的平均數看來，只不過是很輕微的變化，不
同的正反因素互相抵銷後，其實無甚重要。
　
＊看長期回報，炒股不炒市是王道＊
　
　　正因如此，投資者若關心長期平均表現，其實更應注重所謂資產配置的格局，以及選股的工
夫，而不是短期的時機捕捉，因為目前看來很差的環境，反而可能是股價有相當折扣的良好買入
時機，相反，人盡皆知的好景氣，可能是投資者追高及套牢的一刻。
　　以此看來，其實所謂炒股不炒市，一直都是基本分析的關鍵，由企業的經營與行業的前景，
由下至上，不論是否打著價值投資的旗號，都是很合理的角度。相反，投資者若慣於跟隨新聞消
息忽高忽低，時而興奮時而沮喪的所謂炒市，根本是勝算甚低的一環。事實上，多年來的學術研
究已經有大量數據可見，這些炒市的時機捕捉，佔整體回報的百分比甚低。
　
＊短期難急速復甦，舊經濟恐受考驗＊
　
　　無論如何，以上這些是言者諄諄，聽者藐藐的多，大家入場押注，自然認為有過人的本領，
可以跑贏大市和長期平均，但細心一想，這種自信是有真憑實據呢？抑或只是自我感覺良好的催
眠？
　　說回當前經濟，實體經濟不會馬上好轉，甚至在第二季和第三季猜想有好轉而押注於舊經濟
的，雖然享受過很短暫的升勢，但如今恐怕復甦若要拖上好一陣子，則相關行業或企業估值會否
短期已經偏高，而未能以實質盈利增長或轉虧為盈作為根據，則股價恐怕亦有一定考驗。
　
＊花開堪折，宜快狠準＊
　
　　如此看來，投資者只能更短視，花開堪折直須折，短炒操作為上，不及時換馬變陣，一心以
長期觀點視之，反而容易見財化水，原有的紙上利潤稍瞬即逝，甚至由賺變蝕，亦很常見。美股
如是，港股亦如是。恆指走勢如何，不是重點，反而在打新過程能夠快狠準，不要貪，不要怕，
只要執行原定的風險管理，嚴格為之。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出

　
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