《套期保值－蕭猷華》港股短線下調機會高

《套期保值》恆生指數上周在區間上落，２４１００至２４８００點游走，距離美國總統大

選還有兩個星期，市場波動風險增加，美元料走強，美匯指數若升破９４，股市便有下跌壓力。

美國民主黨候選人前副總統拜登在國內民調仍然領先，不過上周爆出電郵風波，拜登幼子與

中國關係密切，收取中國顧問費。另一邊廂，美國總統特朗普為了挽回選情，繼續對中國猛烈抨

擊，預料未來兩星期選情繼續主導市場。此外，投資者除了關注美國總統誰屬之外，亦留意參眾

兩院會否由於同一黨控制，金融市場將會非常波動。

歐洲疫情擴大，經濟再受打擊。美國參眾兩院未能對新一輪刺激方案達成公式，美國經濟雪

上加霜。筆者認為美股再上升空間有限，港股受到美國打擊中國科技的影響，恆指在２４８００

阻力大，而回調至２３８００點機會高。《獨立商品分析師 蕭猷華》



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