【內險炒復甦】偷步炒保費旺季，葉尚志：國壽平保儲貨３個月值博

《經濟通通訊社記者吳藹林１９日專訊》今早滬深兩市高開低走，港股跟隨走勢，盤中大幅

炒起的內險股，午收前升幅亦有所收窄。有分析認為，市場憧憬明年初內險業保費收入增加，呼

籲投資者可先吼低吸納平保（０２３１８）和國壽（０２６２８），持貨約三個月上望高位。

第一上海證劵首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，每年年初均為內地簽新保單和保

單續期的旺季，對行業而言屬季節性利好因素，市場憧憬相關收入有所增加。另一方面，內險股

有一部分收益來自投資，現時Ａ股表現不錯，國內債劵的投資收益率有３％以上，相信為股價上

漲的原因。

平保和國壽將分別於下周二（２７日）和下周三（２８日）公布今年第三季業績，葉尚志預

期內險股期內盈利表現不會太差，加上行業正處於復甦階段，料待明年首季才會看到顯著增長。

他表示，投資者可於現價或吼低吸納上述兩股，持貨三個月，平保上望前一個高位９０元，國壽

目標２１元。他認為，待大型內險股股價出現突破，才留意板塊中成交量較細的股份。



部分內險股公布季度業績日期

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１０月２７日：新華保險（０１３３６）中國平安（０２３１８）

１０月２８日：人民保險（０１３３９）、中國財險（０２３２８）、

中國人壽（０２６２８）

１０月３０日：中國太保（０２６０１）

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