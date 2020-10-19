《專家之言－葉尚志》大盤反彈高點已現，資金流入內銀股撐市

《專家之言》港股在上周四（１５日）跌了５００多點後出現反彈，恆指周五（１６日）漲

了有接近２３０點，但仍處５０日線２４５８８點以下，而大市成交量也進一步縮降至不足１１

５０億元，是周內的最少日成交量。周四領跌的互聯網龍頭股，都出現了反彈修復，其中，阿里

巴巴－ＳＷ（０９９８８）回升了３﹒２３％，但未可確認再展升勢，螞蟻集團的上市進展依然

是關注點。另外，內銀股再次成為護盤主力，市場對內地經濟復甦前景表示樂觀，是資金趁低流

入的原因，而內地第三季ＧＤＰ數據將於今日（１９日）公布，是焦點所在。



＊港交所回整壓力加劇，３５０元不容有失＊



恆指上周五出現跌後反彈，在盤中曾一度上升２９８點高見２４４５７點，短期市況仍傾向

反覆，但估計高位阻力已見於周三的２４８０８點，在未有新領漲焦點股出現之前，相信盤面總

體仍將處於回整狀態。恆指收盤報２４３８７點，上升２２８點或０﹒９４％。國指收盤報９９

１５點，上升１５３點或１﹒５６％。另外，港股主板成交金額進一步縮降至１１３０億多元，

而沽空金額有１６１﹒３億元，沽空比例１４﹒２７％。至於升跌股數比例是９８６：７３６，

日內漲幅超過１２％的股票有４０隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２４隻。

美國新一輪財政援助方案難以在總統選舉結果出來前達成，是令到美股反彈至貼近歷史高位

後、轉為反覆波動的原因。而歐洲疫情的持續惡化未能受控，歐洲股市率先掉頭下打，其中，宣

布了實施宵禁令的法國，其股市指數ＣＡＣ指數在周四就曾一度跳空下跌２﹒７％。至於港股方

面，螞蟻集團的招股上市，依然是最大的內部焦點，而最能直接受益的，正如我們早前指出，相

信非港交所（００３８８）和阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）莫屬。觀乎他們的表現，阿里巴巴

雖然在近日開始回吐、但尚算可以，然而，港交所（００３８８）的回整壓力卻見有加劇跡象，

走了一波四連跌、再逆市下跌０﹒２２％至３６１﹒２元收盤，３５０元是關鍵支持不容有失。



＊內地今日公布第三季ＧＤＰ數據＊



另外，內銀股在周初集體拉漲了一波後，又再成為市場護盤的主力。其中，建行（００９３

９）漲了５﹒７％，工行（０１３９８）漲了４﹒２４％，股價都已回升至８月底以來的最高水

平，似乎市場對於內銀股的業績表現看法已有所改觀。一方面，最新公布的內地９月社會融資規

模，達到了超預期的３４８００億元人民幣，顯示銀行貸款業務仍處良好勢頭。另一方面，國際

評級機構標普發表報告指出，隨著內地經濟逐步走到疫情後周期的復甦階段，銀行業的不良貸款

風險將可以有所下降，都是支持資金流向內銀股的消息因素。標普最新把內地今年ＧＤＰ增長預

測上調至２﹒１％，而內地銀行不良貸款率則從１０％下調至８﹒５％。而內地第三季ＧＤＰ數

據今日公布，宜多加注視。



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