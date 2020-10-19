【螞蟻上市】消息指螞蟻集團香港ＩＰＯ獲得中國證監會批准

《經濟通通訊社１９日專訊》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，螞蟻集團香港首次公開
發行（ＩＰＯ）已獲得中國證監會批准，而螞蟻集團計劃今日（１９日）尋求港交所批准。據報
，中國證監會預計本周將螞蟻集團批准其上海科創板上市。
據報，預計螞蟻集團會在美國總統大選（１１月３日）後幾日掛牌交易。
外界估計螞蟻集團今次在上海及香港兩地上市集資額達３５０億美元。（ｅｃ）
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