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19/10/2020 09:22

港股高開１７８點報２４５６５點，國指升８６點，科指升８２點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》市場繼續關注美國總統大選戰況，目前民調顯示拜登領先特朗
普，道指期貨現升１６２點，亞洲股市榮辱互見，日經升２３６點，台北加權指數跌７７點，港
股方面則高開１７８點，其中阿里巴巴（０９９８８）收購高鑫零售（０６８０８）控股股東近
７１％，阿里巴巴股價再度破頂迫近３００元，而高鑫則大漲近一成一；內銀股有資金流入，建
行（００９３９）、工行（０１３９８）分別高開２﹒５２％及１﹒８１％。恆生指數報２４５
６５點，升１７８點或升０﹒７３％，主板成交３６﹒９１億元。國企指數報１０００１點，升
８６點或升０﹒８７％。恆生科技指數報７６８７點，升８２點或升１﹒０９％。
　　即月期指新報２４５８０點，升２２５點，高水１５點。即月國指期貨報９９９３點，升１
０４點，低水８點。
　　
　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒７０元　　　升２﹒５２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　４﹒５０元　　　升１﹒８１％
　　小米集團（０１８１０）　　２３﹒５０元　　　升１﹒５１％
　　金沙中國（０１９２８）　　２７﹒７０元　　　升１﹒４７％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２９８﹒２０元　　　升１﹒４３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒０６元　　　升１﹒３８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５２﹒３０元　　　升１﹒３６％
　　中國銀行（０３９８８）　　　２﹒５９元　　　升１﹒１７％
　　匯豐控股（００００５）　　３０﹒５０元　　　升１﹒１６％
　　領展　　（００８２３）　　６１﹒２５元　　　升１﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒７３元　　　升５﹒９７％
　　阿里健康　（００２４１）　　２１﹒４０元　　　升２﹒６４％
　　恆騰網絡　（００１３６）　　０﹒３２５元　　　升１﹒５６％
　　小米集團　（０１８１０）　　２３﹒５０元　　　升１﹒５１％
　　美團點評　（０３６９０）　２６９﹒８０元　　　升１﹒５０％
　　中芯國際　（００９８１）　　２０﹒２５元　　　升１﹒４５％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　２９８﹒２０元　　　升１﹒４３％
　　比亞迪電子（００２８５）　　４０﹒４０元　　　升１﹒２５％
　　貓眼娛樂　（０１８９６）　　１１﹒７８元　　　升１﹒２０％
　　聯想集團　（００９９２）　　　５﹒１４元　　　升１﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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