  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2020 16:47

《盤後部署》港股２４８００受阻，看中資金融及手機股可會續發力

　　《經濟通通訊社１９日專訊》亞洲股市表現暢旺，加上今日本港無源頭不明新冠肺炎個案，
刺激港股向上，盤中一度升近４００點，惟隨後內地ＧＤＰ表現遜預期，港股升幅明顯收窄。中
資金融股有資金流入，其中農行（０１２８８）獲大摩提高評級，刺激股價曾升３％；另外阿里
巴巴（０９９８８）收購高鑫零售（０６８０８）控股股東股權，阿里股價再度破頂貼近３００
元關。最終恆指收報２４５４２點，升１５５點或升０﹒６４％，主板成交１２２８﹒２８億元
。國企指數報９９７８，升６３點或升０﹒６４％。恆生科技指數報７５７０，跌３３點或跌０
﹒４５％。
　　內地股市走弱，上證綜合指數報３３１２，跌２３點或跌０﹒７１％，成交２８３８﹒８３
億元人民幣。深證成分指數報１３４２１，跌１１１點或跌０﹒８２％，成交４５５２﹒１４億
元人民幣。

＊郭明錤料蘋果產業鏈股價反彈＊

　　美國疫情持續，經濟增長速度緩慢，但９月份零售額增長１﹒９％，且錄的五連升，儘管個
人收入下降，但消費者的儲蓄正處於歷史高位。Ｓｔｏｒｃｈ　Ａｄｖｉｓｏｒｓ首席執行官預
計，目前消費者手持很多現金，預計１０月零售將會超出預期，但百貨公司繼續受到打擊，因為
他們使用過時的商業模式；而新冠病毒令民眾消費畀偏好改變，例如人們不在花錢買衣服，但會
裝修家居，或者購買蘋果公司新產品。
　　天風國際分析師郭明錤最近發表研究報告，指出ｉＰｈｏｎｅ　１２及１２Ｐｒｏ的預購情
況比ｉＰｈｏｎｅ　１１為好，將有利近期蘋果及產業鏈股價反彈，但之後能否維持上揚，仍需
要繼續觀察１１月的供需變化等要素。而郭明錤而留意到，蘋果核心級粉絲比較偏好高端機款，
受惠於中國強勁需求級歐美旺季來臨，預計１２Ｐｒｏ預購表現優於預期。

＊港股好友再夾上料有一定難度＊

　　港股今日雖然一度攀升近４００點，但於２４８００點遇到一定阻力，反映好友再夾上有一
定難度，市場關注中資金融股表現，目前有偷步炒起的情況，相信要推動港股向上，工行（０１
３９８）、建行（００９３９）等內銀股仍要是落鑊的重點；另外，蘋果手機預購情況較預期的
好，相信相關手機設備股份有一定程度炒作，包括瑞聲（０２０１８）嚴重落後，相信近期相關
股份繼續炒起。（ｕｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下19/10/2020
【美國大選-專訪】張少威:選舉人票暗湧難料　拜登若贏恐僅小勝
中國故事19/10/2020
《神州經脈》首三季多項經濟數據轉正　滬指回軟惟三千三見支持
市場動向19/10/2020
疫情下保柏全方位關注客戶身心健康
FOCUS19/10/2020
【FOCUS】GDP收復肺疫失地　高端製造業料接力房地產
財經熱話19/10/2020
【內險炒復甦】偷步炒保費旺季　葉尚志:國壽平保儲貨3個月值博
開市Good Morning19/10/2020
《開市GoodMorning》溫傑：高鑫零售企9.5元續持有
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>