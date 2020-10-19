《盤後部署》港股２４８００受阻，看中資金融及手機股可會續發力

《經濟通通訊社１９日專訊》亞洲股市表現暢旺，加上今日本港無源頭不明新冠肺炎個案，

刺激港股向上，盤中一度升近４００點，惟隨後內地ＧＤＰ表現遜預期，港股升幅明顯收窄。中

資金融股有資金流入，其中農行（０１２８８）獲大摩提高評級，刺激股價曾升３％；另外阿里

巴巴（０９９８８）收購高鑫零售（０６８０８）控股股東股權，阿里股價再度破頂貼近３００

元關。最終恆指收報２４５４２點，升１５５點或升０﹒６４％，主板成交１２２８﹒２８億元

。國企指數報９９７８，升６３點或升０﹒６４％。恆生科技指數報７５７０，跌３３點或跌０

﹒４５％。

內地股市走弱，上證綜合指數報３３１２，跌２３點或跌０﹒７１％，成交２８３８﹒８３

億元人民幣。深證成分指數報１３４２１，跌１１１點或跌０﹒８２％，成交４５５２﹒１４億

元人民幣。



＊郭明錤料蘋果產業鏈股價反彈＊



美國疫情持續，經濟增長速度緩慢，但９月份零售額增長１﹒９％，且錄的五連升，儘管個

人收入下降，但消費者的儲蓄正處於歷史高位。Ｓｔｏｒｃｈ Ａｄｖｉｓｏｒｓ首席執行官預

計，目前消費者手持很多現金，預計１０月零售將會超出預期，但百貨公司繼續受到打擊，因為

他們使用過時的商業模式；而新冠病毒令民眾消費畀偏好改變，例如人們不在花錢買衣服，但會

裝修家居，或者購買蘋果公司新產品。

天風國際分析師郭明錤最近發表研究報告，指出ｉＰｈｏｎｅ １２及１２Ｐｒｏ的預購情

況比ｉＰｈｏｎｅ １１為好，將有利近期蘋果及產業鏈股價反彈，但之後能否維持上揚，仍需

要繼續觀察１１月的供需變化等要素。而郭明錤而留意到，蘋果核心級粉絲比較偏好高端機款，

受惠於中國強勁需求級歐美旺季來臨，預計１２Ｐｒｏ預購表現優於預期。



＊港股好友再夾上料有一定難度＊



港股今日雖然一度攀升近４００點，但於２４８００點遇到一定阻力，反映好友再夾上有一

定難度，市場關注中資金融股表現，目前有偷步炒起的情況，相信要推動港股向上，工行（０１

３９８）、建行（００９３９）等內銀股仍要是落鑊的重點；另外，蘋果手機預購情況較預期的

好，相信相關手機設備股份有一定程度炒作，包括瑞聲（０２０１８）嚴重落後，相信近期相關

股份繼續炒起。（ｕｌ）

