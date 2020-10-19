【美國大選】拜登兒子亨特電郵門醜聞持續發酵，涉籠絡哈薩克權貴

《經濟通通訊社１９日專訊》美國《紐約郵報》上周繼續披露拜登兒子亨特的手提電腦電郵

內容，指控亨特利用拜登曾任副總統的地位，於中國和烏克蘭獲取利益，當中更涉及拜登向烏克

蘭施壓，要求停止調查亨特出任董事的中資企業華信能源。

報道亦引述文件顯示，前香港民政事務局局長何志平２０１７年曾以中華能源基金會秘書長

身份，向亨特支付１００萬美元顧問費為其提供法律建議，而何志平前年因賄賂非洲官員貪污罪

成判囚三年。

另外英國《每日郵報》引述哈薩克「反貪腐運動人士」取得的電郵披露，拜登出任副總統期

間，亨特作為中間人安排拜登與哈薩克強權領袖、前總統納扎爾巴耶夫的親信拉基舍夫會面，並

希望將對方引領進紐約、華盛頓、內華達州投資礦業。

據悉拉基舍夫成功投資１００萬美元予製片商亞歷山德拉克里，而她是民主黨前總統候選人

克里的女兒。

另外烏克蘭國會議員杰爾卡奇最新聲稱，有更多有關拜登家族貪污證據的電腦資料，並已將

資料交予當地執法部門。



＊班農︰亨特電郵內容真確＊



總統特朗普前高級顧問班農周日（１８日）接受澳洲天空新聞訪問時指，亨特電腦的全部電

郵內容都是真確，透露亨特的律師曾經以千方百計嘗試取回電腦硬碟，並曾聯絡電腦維修店，而

霍士新聞曾聯絡電郵中的人物，他們亦承認電郵提及的會面真實存在。（ａｌ）

