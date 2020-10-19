  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2020 08:30

【美國大選】拜登兒子亨特電郵門醜聞持續發酵，涉籠絡哈薩克權貴

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國《紐約郵報》上周繼續披露拜登兒子亨特的手提電腦電郵
內容，指控亨特利用拜登曾任副總統的地位，於中國和烏克蘭獲取利益，當中更涉及拜登向烏克
蘭施壓，要求停止調查亨特出任董事的中資企業華信能源。
　　報道亦引述文件顯示，前香港民政事務局局長何志平２０１７年曾以中華能源基金會秘書長
身份，向亨特支付１００萬美元顧問費為其提供法律建議，而何志平前年因賄賂非洲官員貪污罪
成判囚三年。
　　另外英國《每日郵報》引述哈薩克「反貪腐運動人士」取得的電郵披露，拜登出任副總統期
間，亨特作為中間人安排拜登與哈薩克強權領袖、前總統納扎爾巴耶夫的親信拉基舍夫會面，並
希望將對方引領進紐約、華盛頓、內華達州投資礦業。
　　據悉拉基舍夫成功投資１００萬美元予製片商亞歷山德拉克里，而她是民主黨前總統候選人
克里的女兒。
　　另外烏克蘭國會議員杰爾卡奇最新聲稱，有更多有關拜登家族貪污證據的電腦資料，並已將
資料交予當地執法部門。

＊班農︰亨特電郵內容真確＊

　　總統特朗普前高級顧問班農周日（１８日）接受澳洲天空新聞訪問時指，亨特電腦的全部電
郵內容都是真確，透露亨特的律師曾經以千方百計嘗試取回電腦硬碟，並曾聯絡電腦維修店，而
霍士新聞曾聯絡電郵中的人物，他們亦承認電郵提及的會面真實存在。（ａｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/10/2020
《笑傲缸湖》 下星期一起 《hot talk 1點鐘》約定你!
財經熱話16/10/2020
《股市一周》習近平南巡提振港股　全周升267點　成交增逾四成
中國故事16/10/2020
《神州經脈》人行全周泵水1900億　滬指悶局人幣匯價再飆
市場動向16/10/2020
中國恒大：有充足現金按期償還所有到期債務
財經熱話16/10/2020
【內銀股復活】人行多項舉動利好　聶振邦：內銀股避險功能明顯
生財有道16/10/2020
家居保險不可忽視　保費保額話你知
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金