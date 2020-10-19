【全球放水】白宮與民主黨續談紓困方案，佩洛西設周二為最後限期

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國會眾議院議長佩洛西接受美國廣播公司訪問時宣布，本

周二（２０日）將是與白宮取得更多談判進展的最後期限，及後將暫時停止洽商直至總統大選結

束，並強調目前問題在於對部分法案字眼進行討論。

總統特朗普周日（１８日）在內華達州則表示，華府想要的方案金額比佩洛西還要大，並強

調這並不意味著所有共和黨人都同意，但他們最終會同意。

