【英國脫歐】穆迪下調英國主權評級至「Ａａ３」，展望穩定

《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構穆迪上周五（１６日）將英國主權評級由「Ａａ２」

下調至「Ａａ３」，評級展望由「負面」調整為「穩定」，並指英國經濟及財政實力減弱。

穆迪聲明指英國決定脫歐，隨後可能無法達成貿易協議，以繼續擁有歐盟成員國身份帶來的

好處，這加劇負面的長期結構性影響。（ａｌ）

