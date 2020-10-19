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19/10/2020 10:04

【英國脫歐】穆迪下調英國主權評級至「Ａａ３」，展望穩定

　　《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構穆迪上周五（１６日）將英國主權評級由「Ａａ２」
下調至「Ａａ３」，評級展望由「負面」調整為「穩定」，並指英國經濟及財政實力減弱。
　　穆迪聲明指英國決定脫歐，隨後可能無法達成貿易協議，以繼續擁有歐盟成員國身份帶來的
好處，這加劇負面的長期結構性影響。（ａｌ）

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