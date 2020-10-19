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19/10/2020 17:24

《台股攻略－馮偉明》蘋概股受追捧，台股急升１５７點

　　《台股攻略》台股今日（１９日）開高收高，指數急升１５７點，收１２９０８﹒３４點，
成交金額為新台幣１６４１﹒１４億元。
　　電子股帶動大市，包括台積電、鴻海、大立光及聯電等電子權值股股價全面上升，大立光急
升超過４％，收新台幣３０８５元；光學股包括玉晶光大升近３％，今國光、中揚光、新鉅科及
亞光亦升１％以上。ＰＣＢ相關股份亦受追捧，金像電受惠於筆電及伺服器用板需求強勁，業績
表現不俗，今日股價漲停；燿華、台郡、嘉聯益、台表科及景碩等亦企穩。
　　資金炒作蘋果相關股份，令蘋概供應鏈股價向好，不過隨著消息慢慢被消化，加上美國總統
大選臨近，預料很大機會出現獲利回吐，投資者宜先行觀望為上。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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