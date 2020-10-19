內地ＧＤＰ遜預期，港股升幅收窄至２２８點報２４６１５點

《經濟通通訊社１９日專訊》港股今早在金融股帶動下曾重上５０天線（約２４５７８點）

及百天線（約２４６７２點）。港股今早高開１７８點報２４５６５後，升幅曾擴大至３８５點

高見２４７７１點，由於內地第三季ＧＤＰ按年增長４﹒９％、按季增長２﹒７％均遜預期，令

恆指升幅收窄，至現時揚升２２８點報２４６１５點，再度失守百天線水平。

Ａ場方面升勢亦大幅收窄，上證綜合指數報３３４３點，升６點或升０﹒２０％，成交１４

７３﹒２２億元人民幣；深證成份指數報１３５４４點，升１２點或升０﹒０９％，成交２４０

２﹒９４億元人民幣。

藍籌股方面，則由銀行股領跑，工商銀行（０１３９８）揚３﹒６２％，而建行（００９３

９）亦可揚２﹒５２％。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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工商銀行（０１３９８） ４﹒５８元 升３﹒６２％

建設銀行（００９３９） ５﹒７０元 升２﹒５２％

中信股份（００２６７） ５﹒９７元 升２﹒２３％

萬洲國際（００２８８） ６﹒２１元 升２﹒１４％

瑞聲科技（０２０１８） ４４﹒６０元 升２﹒０６％

中國人壽（０２６２８） １８﹒８８元 升２﹒０５％

匯豐控股（００００５） ３０﹒７０元 升１﹒８２％

港交所 （００３８８） ３６７﹒６０元 升１﹒７７％

中國平安（０２３１８） ８４﹒８５元 升１﹒６８％

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（ｊｃ）

