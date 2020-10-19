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即市新聞

19/10/2020 10:52

內地ＧＤＰ遜預期，港股升幅收窄至２２８點報２４６１５點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港股今早在金融股帶動下曾重上５０天線（約２４５７８點）
及百天線（約２４６７２點）。港股今早高開１７８點報２４５６５後，升幅曾擴大至３８５點
高見２４７７１點，由於內地第三季ＧＤＰ按年增長４﹒９％、按季增長２﹒７％均遜預期，令
恆指升幅收窄，至現時揚升２２８點報２４６１５點，再度失守百天線水平。
　　Ａ場方面升勢亦大幅收窄，上證綜合指數報３３４３點，升６點或升０﹒２０％，成交１４
７３﹒２２億元人民幣；深證成份指數報１３５４４點，升１２點或升０﹒０９％，成交２４０
２﹒９４億元人民幣。
　　藍籌股方面，則由銀行股領跑，工商銀行（０１３９８）揚３﹒６２％，而建行（００９３
９）亦可揚２﹒５２％。

　　表列十大升幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工商銀行（０１３９８）　　　４﹒５８元　　　升３﹒６２％
　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒７０元　　　升２﹒５２％
　　中信股份（００２６７）　　　５﹒９７元　　　升２﹒２３％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒２１元　　　升２﹒１４％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４４﹒６０元　　　升２﹒０６％
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒８８元　　　升２﹒０５％
　　匯豐控股（００００５）　　３０﹒７０元　　　升１﹒８２％
　　港交所　（００３８８）　３６７﹒６０元　　　升１﹒７７％
　　中國平安（０２３１８）　　８４﹒８５元　　　升１﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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