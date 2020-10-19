《窩輪豪情－梁業豪》整體大市後向未明

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、

金融業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為工商銀行

（０１３９８）、中國太保（０２６０１）與高鑫零售（０６８０８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首

選石藥集團（０１０９３）、澳博控股（００８８０）與中國生物製藥（０１１７７）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、資訊科技業與原材料業。此外，

恆生綜合大型股指數成份股中，超短線投機價值最高的股票現為高鑫零售、工商銀行與中國太保

，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖

利時應參考的股票，則宜首選石藥集團、中國生物製藥與澳博控股。

兩個指數期貨均略為高開，顯示好友大戶急於取得市場控制權。現貨市場方面各主要指數成

分股的表現榮辱亙見，整體大市的後向依然未明。建議投機者暫停買賣衍生權證與牛熊證，待圖

表形勢變得明朗後才出擊。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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