《談國論企－黎偉成》自主創新抗美帝政經科技封殺

《談國論企》中國以廣東、深圳為主導的推行的改革開放政策凡４０年，至今已一躍而成世

界第二大經濟體系，並由高速度增長階段轉向高質量發展階段，積極主動的採取自主創新的新策

，在強大的內需市場支持，可保持穩中有進的長期發展，甚至力抗特朗普為首的美帝國主義一眾

政客在政經科技等全面攬炒封殺。



＊５Ｇ新紀元有龐大應用市場促創新＊



自主創新，肯定是中國經濟今後穩中有進發展的其中重大支柱，理由為此策有相當重大的基

本因素支持，最重要的當然是（一）中國有逾１４億龐大人口，有強大的個人消費、投資的內需

市場，而經濟在過去四個年代的高速成長，孕育出為數愈來愈可觀的中產階級，使消費、服務的

素質要求也就愈來愈高，是為優質、高價甚至奢侈等商品及服務需求日甚，此自商品及服務產品

素質提升甚至自主創新，有相當重大的支持力量。

由是（二）經濟社會近年可以納入高速、高質發展的新階段，特別是由「互聯網＋」轉而「

５Ｇ＋」的新紀元，乃受惠於中國於２０１９年６月份發出５Ｇ商用牌照予電信營運商，移動通

訊服務提質升效，使智能家居、工業、醫療、物流等許許多多層面和形式的應用端，如雨後春筍

的猛然發展和成長。中國在５Ｇ由研發、建設到商用化，使社會朝著智慧型的深化發展，並出現

「５Ｇ改變社會」取代「４Ｇ改變生活」的新紀元，而美國、歐洲以至許多國家或地區現時還是

停滯於研究採用何種５Ｇ品牌及相關設備建設初階，確實是難得的變化和成就。

但中國絕對不可能滿足於現有的經濟科技成就，因（三）以特朗普為首的美帝國霸權主義，

在最近兩三年間十分仇視地對中國進行攻擊，甚至全面攬炒，即：由貿戰，轉到企業、個人的打

壓，而現時更要封殺對華的科技研發聯繫、科技基本材料及設備輸出，當然是妒忌中國經濟及科

技的成就，亦不排除有仇共、種族主義的可能性。此為中國提出要自主創新的其中因由。

要指出者，為：「自主創新」，與中國立國多年提出的「自力更生」，意義上的層面有很大

差異：（１）自主創新，是在已建立的一個十分高度的層面底下，要提升本國的科技力量，使經

濟有進一步的提質和發展，更重要的是中國受到美帝由圍堵惡化為封殺的劣境，此之為最近三數

年間受到的外來深重壓力，更要自主創新；而（２）自力更生，是中國在當年受到以美國為主的

西方國家圍堵底下，要奮而概之地靠本國的力量推動經濟發展及成長。



＊人才最重要須培養及引進挺經濟提質＊



國家主席習近平２０２０年１０月１４日在深圳經濟特區建立４０周年慶祝大會發表重要講

話，對廣東、深圳未來發展所提出的六個重點任務，（Ｉ）「堅定不移貫徹新發展理念」，而要

堅持的三大方面（ｉ）最首要的「發展」，而發展是第一要務。即使廣東、深圳經濟發展水平較

高，但面臨的資源要素約束更緊，受到來自國際的技術、人才等領域競爭壓力更大，故習近平指

出最根本的出路就是「落實新發展理念、提進高質量發展」；而（ｉｉ）「人才」是第一資源，

因有了人才，才可以善於配置好各種各樣的能源、物料以至社會資源，才能夠達致（ｉｉｉ）「

創新」必須成為動力的要求。三個「第一」中，我看人才最重要。

同樣重要的政策，是（ＩＩ）「供給側」結構性改革，仍然繼續作為經濟社會發展的主線，

因：這使（１）生產、分配、流通、消費更多依託國內市場，（２）提升供給體系對國內需求的

適應性，以高質量供給滿足日益反升級的國內市場需求。中國幅員遼闊、資源豐富，而人口眾多

和市場龐大，加上製造業、服務業等現時的發展基礎，是有足夠的條件強力依靠內需以促進經濟

社會提量和穩定地進一步成長的，尤其是歐美等地仍然擺脫不了新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９大流

行之壓，世界各地經濟衰退使中國難以重點靠外需。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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