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19/10/2020 11:17

《外匯達仁－盧楚仁》大選年１０月美股多弱勢

　　《外匯達仁》民主黨候選人拜登爆出大醜聞後，一直迴避亦沒有開記招交代有關醜聞是否屬
實。受到相關醜聞拖累，最新民調顯示拜登的支持度明顯下滑，根據美國當地一個最新民調顯示
，拜登領先特朗普收窄只有７個百分點。現在距離投票日只有兩個星期，若醜聞持續發酵而拜登
未能夠釋除疑慮，我認為拜登有機會因今次致命的醜聞而敗選甚至被起訴，勢必令今次美國大選
增添不明朗及不安情緒，令美股出現劇烈震盪。
　
　　有分析指若特朗普反敗為勝，那麼應該對美股有利，的而且確現在金融市場普遍的概念亦是
如此，主要是拜登上台後很大機會大幅增加資本利得稅。拜登的政綱是建議年收入超過１００萬
美元的個人和夫婦的資本利得稅，從２０％提高至３９﹒６％，故拜登勝出的話投資市場較為傾
向認為對美股不利，相反特朗普過去一直打正旗號要刺激股市上升。但問題不單止關乎在總統選
舉，金融市場亦關心參眾兩院到底花落誰家。在拜登未出醜聞前，民調一直反映民主黨今次不單
止可以重掌白宮政權，更可以獲得參眾兩院的控制權。現拜登出事，估計特朗普有機會連任，但
參眾兩院歸民主黨控制，若這樣的話，那麼對特朗普未來四年連任的路極其難行。
　
　　現在情況錯綜複雜，有機會出現不同版本的局面，因此投資者或會先行離場觀望，又或先行
部署避險及對沖的策略。過去統計所得，大選年的美股確實升多跌少，但過去四次大選年的１０
月，即是２０１６、２０１２、２００８及２００４年的１０月美股均全面下跌，再細心觀察這
四次的大選年１０月的下半個月，表現也是全面下跌。反映投資者過去均會在選舉前離場，待有
結果後才重新部署。若未來兩星期美股持續下跌的話，相信對美匯和日圓兩者皆有利。但要留意
由３月到現在的行情，美股和金價出現同步走勢，若未來美股下跌的話，估計金價未能發揮避險
功能。
　
　　值得注意，歐盟和英國的談判已經在破裂邊緣，相關英鎊和歐元匯價有機會因此雙雙轉弱，
這亦會有助美匯表現。這個星期要注意香港時間１０月２３日星期五早上，特朗普和拜登又再同
場辯論交鋒，看看特朗普能否借拜登的醜聞作翻身一戰。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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