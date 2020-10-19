《午市前瞻》港股低位反彈不少，料２４８００點遇阻力

《經濟通通訊社１９日專訊》美股上周五（１６日）表現平穩，港股今早由金融股帶動下，

隨Ａ場走上高開１７８點報２４５６５後升幅漸擴大，曾升近４００點高見２４７７１點，一度

重上５０天線（約２４５７７點）及百天線（約２４６７１點）。惟內地第三季ＧＤＰ雖按年增

長４﹒９％、按季增長２﹒７％，但表現仍遜預期，令恆指升幅收窄再重回２４５００點以下水

平，低見２４４７８點。港股早市最終收報２４５５４點，升１６８點或升０﹒６９％，主板成

交７２８﹒７８億元；國企指數報１０００３點，升８８點或升０﹒８９％；科指收報７６０２

點，跌２點或跌０﹒０３％。

Ａ場方急升後倒跌，上證綜合指數半日收報３３２５點，跌１１點或跌０﹒３３％，成交１

８２７﹒１７億元人民幣。深證成份指數收報１３４８３點，跌４８點或跌０﹒３６％，成交２

９３１﹒５０億元人民幣。

重磅股則普揚，由建行（００９３９）領升１﹒９８％，報５﹒６７元；匯控（００００５

）揚１﹒６６％，報３０﹒６５元；港交所（００３８８）走上１﹒５％，報３６６﹒６元；騰

訊（００７００）升０﹒８１％，報５６１﹒５元。惟中移動（００９４１）跌０﹒１％，報４

９﹒９５元；友邦（０１２９９）軟０﹒３２％，報７７﹒５５元。



＊深圳改革試點，珠江船務揚近一成＊



國家發改委正式發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清

單》，代表深圳將推出股指期貨並開展創新企業ＣＤＲ試點，帶動深圳相關股份普升，珠江船務

（００５６０）升９﹒６８％，報１﹒０２元；深高速（００５４８）升０﹒５８％，報６﹒９

元；深圳控股（００６０４）揚１﹒２４％，報２﹒４４元；東江環保（００８９５）走上０﹒

３４％，報５﹒９５元；惟深圳國際（００１５２）軟０﹒３％，報１３﹒２８元；越秀地產（

００１２３）跌０﹒６５％，報１﹒５４元。

蘋果公司ｉＰｈｏｎｅ １２手機內地消費者對預購反應熱烈，其中蘇寧網購平台大賣１４

５萬部；而京東蘋果旗艦店開放預購僅一天，就超過１００萬部新手機獲預購。消息帶動手機股

普揚，當中鴻騰（０６０８８）飆高１３﹒６４％，報４元；而手機孖寶齊揚，瑞聲（０２０１

８）走上２﹒２９％報４４﹒７元，舜宇（０２３８２）揚１﹒９９％報１２８﹒４元。其他手

機股則個別發展，高偉電子（０１４１５）升４﹒１２％，報４﹒３５元；富智康（０２０３８

）升２﹒１３％，報０﹒９６元；丘鈦科技（０１４７８）軟０﹒６５％，報９﹒１２元；比亞

迪電子（００２８５）跌０﹒８８％，報３９﹒５５元。



＊大摩唱好內銀，農行升近４％＊



大摩唱好多間內銀，帶動內銀股揚升。大摩將農行（０１２８８）評級由中性上調至增持，

領升３﹒７２％，報２﹒７９元。大摩亦維持工行（０１３９８）及建行（００９３９）的增持

評級，工行領升藍籌股揚３﹒６２％，報４﹒５８元；建行漲１﹒９８％，報５﹒６７元；而中

行（０３９８８）揚２﹒３４％，報２﹒６２元；招行（０３９６８）升２﹒２％，報４１﹒８

５元。

內險股亦隨內銀股揚升上，太保（０２６０１）升３﹒８８％，報２５﹒４５元；新華保險

（０１３３６）升１﹒６％，報３１﹒７元；中國財險（０２３２８）揚１﹒８５％，報５﹒５

元；中國平安（０２３１８）揚１﹒２６％，報８４﹒５元；中國人壽（０２６２８）升１﹒６

２％，報１８﹒８元。



＊醫備股走軟，微創醫療挫近９％＊



內地採購冠脈支架文件出爐，首批國家集中帶量採購的冠脈支架品種首年意向採購量逾１０

７萬個，涉資逾１２３億元人民幣，佔心臟支架市場規模八成。而微創醫療（００８５３）旗下

品種累計需求共約３９萬個，佔總量約達３６％。惟醫療股仍要走軟，微創醫療（００８５３）

跌８﹒８７％，報２９﹒８元；威高股份（０１０６６）挫４﹒１６％，報１５﹒２２元；康德

萊醫械（０１５０１）軟２﹒９６％，報５４元；愛康醫療（０１７８９）走低９﹒８７％，報

２０﹒５５元；啟明醫療－Ｂ（０２５００）跌５﹒６５％，報８０﹒１５元。

而內需食品股則偏軟，頤海國際（０１５７９）跌７﹒６７％，報１０６元；海底撈（０６

８６２）跌３﹒２９％，報５４﹒３元；中糧肉食（０１６１０）跌２﹒７６％，報２﹒８２元

；九毛九（０９９２２）跌２﹒７７％，報１７﹒５６元；周黑鴨（０１４５８）跌０﹒６５％

，報９﹒１１元；蒙牛（０２３１９）揚０﹒４％，報３７﹒２５元；康師傅（００３２２）跌

１﹒１％，報１４﹒３６元。



＊葉尚志：１１月大選後料港股波幅擴大＊



受累第三季中國國內生產總值增長遜預期，港股走高近４００點後升幅顯著收窄，第一上海

證劵首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，市場對中國經濟復甦一事較為確定，大市升幅

收窄相信是有投資者獲利先沽，而恆指已由低位反彈不少，不排除短線會再挑戰五十天線和百天

線，其後於２４８００點見阻力。

美國總統大選將於１１月３日舉行，葉尚志預期到大選前市場以觀望為主，大選後波幅將擴

大。（ｎｓ、ｊｃ）

