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19/10/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》星港「旅遊氣泡」好開始，冀政府扶助旅遊業

　　《娥姐錦囊》本港與新加坡達成雙邊「航空旅遊氣泡」原則性協議，雖然未必帶來大量生意
，但不失是個好開始。調查顥示，若無第三期保就業計劃出台，本港約八成旅行社都要裁員，期
望政府可以考慮為旅遊、酒店等最受新冠肺炎疫情影響的行業，繼續提供財務資助，協助渡過難
關。
　　儘管新加坡來港的旅客相對較少，但星港達成雙邊「航空旅遊氣泡」協議，也是好開始，如
果在試驗性安排下，處理好可能出現的問題，將有助日後擴大「旅遊氣泡」安排。旅遊界亦期望
可以盡快推出健康碼，恢復與內地及世界其他地方通關。
　　「旅遊氣泡」下檢測費用可能高達２０００元，估計新措施初期，只可吸引商務及探親人士
來往兩地。疫情下，來港旅客大跌九成，近日一項調查發現，若無第三期保就業計劃出台，超過
八成旅行社及近七成酒店均表示，一定或很大機會裁員。在此情況下，期盼政府即使不再推出全
民保就業計劃，也可考慮向特定最受疫情影響的行業給予扶持。（ｃｌ）
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
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