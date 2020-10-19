《美元走勢－羅明立》建議於１﹒１７２５沽出歐元

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒５０ １０５﹒３５ １０５﹒４２
歐元╱美元 １﹒１７２５ １﹒１７０４ １﹒１７１０
英鎊╱美元 １﹒２９４６ １﹒２９２２ １﹒２９３３
美元╱瑞郎 ０﹒９１６０ ０﹒９１４６ ０﹒９１５６
美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００
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《美元走勢》美國上周五（１６日）公布９月零售銷售按月上升１﹒９％，高於預期的
０﹒７％；同期，核心零售銷售按月上升１﹒５％，高於預期的０﹒５％。不過，美國９月工業
產出按月下跌０﹒６％，差於預期的０﹒５％增長。另外，美國１０月密歇根大學消費者信心指
數升至８１﹒２，高於預期的８０﹒５。美國白宮與國會仍然就新的紓困計劃陷入僵局，估計於
美國大選前達成協議的機會不高。美匯指數繼續短線整固，美國財務部表示，由於應對新冠肺炎
疫情的救助支出增加，本年預算赤字達到創紀錄的３﹒１３２億美元，是去年赤字規模的三倍多
，不利美元中線走勢。
上周五，歐元區公布９月ＣＰＩ符合市場預期，英國與歐盟的「脫歐」談判未取得進展，英
國首相約翰遜表示當地要準備面對無協議下「脫歐」。歐元初步支持１﹒１６８０，技術走勢上
，歐元短線反復回落，由於歐元部分國家需要再度實施封鎖措施，不利於歐元區第三季經濟增長
，給予歐元壓力，好倉嚴守止蝕。建議投資者於１﹒１７２５沽出歐元，目標１﹒１６２５，以
１﹒１７７５為止損。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７００ １﹒１８００ １﹒１６５０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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