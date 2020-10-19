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即市新聞

19/10/2020 15:32

《美元走勢－羅明立》建議於１﹒１７２５沽出歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒５０　　　１０５﹒３５　　　１０５﹒４２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７２５　　　１﹒１７０４　　　１﹒１７１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９４６　　　１﹒２９２２　　　１﹒２９３３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６０　　　０﹒９１４６　　　０﹒９１５６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周五（１６日）公布９月零售銷售按月上升１﹒９％，高於預期的
０﹒７％；同期，核心零售銷售按月上升１﹒５％，高於預期的０﹒５％。不過，美國９月工業
產出按月下跌０﹒６％，差於預期的０﹒５％增長。另外，美國１０月密歇根大學消費者信心指
數升至８１﹒２，高於預期的８０﹒５。美國白宮與國會仍然就新的紓困計劃陷入僵局，估計於
美國大選前達成協議的機會不高。美匯指數繼續短線整固，美國財務部表示，由於應對新冠肺炎
疫情的救助支出增加，本年預算赤字達到創紀錄的３﹒１３２億美元，是去年赤字規模的三倍多
，不利美元中線走勢。
　　上周五，歐元區公布９月ＣＰＩ符合市場預期，英國與歐盟的「脫歐」談判未取得進展，英
國首相約翰遜表示當地要準備面對無協議下「脫歐」。歐元初步支持１﹒１６８０，技術走勢上
，歐元短線反復回落，由於歐元部分國家需要再度實施封鎖措施，不利於歐元區第三季經濟增長
，給予歐元壓力，好倉嚴守止蝕。建議投資者於１﹒１７２５沽出歐元，目標１﹒１６２５，以
１﹒１７７５為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７００　　　１﹒１８００　　　１﹒１６５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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