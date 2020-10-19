《本港樓市》林鄭：無聽聞中央講過桂山島填海，中央重視環保

土地房屋被視為香港深層次矛盾，有傳中央有意在內地水域填海造地助港，例如珠海桂山島
，但特首林鄭月娥首次表明，「無聽中央講過」，認為中央重視環保，此做法很困難。
林鄭坦言收到一些內地填海造地助港的建議，包括智庫和人大代表，但她認為，這即是為了
香港建屋問題，破壞中央政策，「這不如讓香港自己填海！在內地水域填，為何不在（香港）大
嶼山、交椅洲填？」《香港經濟日報》
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