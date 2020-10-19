《理財通》林鄭：跨境理財通框架已定，快來臨

繼港股通及債券通後，跨境理財通勢成第三個互聯互通的重大機制。特首林鄭月娥接受專訪

時透露，兩地目前仍就理財通的額度、先行先試的產品進行磋商，直言框架已定「一定不會走數

，可以話（理財通）快將來臨。」

不過，對於會否在１１月出爐的施政報告中，宣布理財通啟動消息，她直言：「不用等施政

報告，傾妥細節便會推出，講了一定做到。」她個人亦期望愈快開通愈好。《香港經濟日報》

