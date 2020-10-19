《本港樓市》市建局擬收購啟德道╱沙浦道項目，呎價約１﹒７７萬

《經濟通通訊社１９日專訊》市建局今日向九龍城啟德道╱沙浦道發展計劃的物業業主發出

收購建議。受項目影響的住宅物業合資格自住業主，其收購建議呎價為實用面積每平方呎

１７６９８元，是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位的單位呎價。

該項目合共涉及約４６０個業權，業主將有６０日時間考慮市建局的收購建議。當物業收購

手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的租客，提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安

置安排。

項目地盤總面積約６１１０平方米，其規劃意向旨在透過重整及重新規劃，更有效運用土地

及改善步行環境，將興建一個約１０００平方米分層地下廣場供公眾享用，並會連接政府的行人

隧道至啟德新發展區，作為新舊社區的交接點，以提高地區的可達性及連接性，亦會興建地下公

眾停車場，以紓緩區內泊位不足的問題，為整個地區帶來更大的規劃裨益。項目預期在２０３０

╱２０３１年完成。

市建局表示，視乎項目將來的細部設計，初步建議在項目內提供約４０１４０平方米的住宅

樓面面積及約８０３０平方米作商業╱零售用途。市建局亦預留約８００平方米作政府、機構及

社區設施之用。

另外，市建局亦為項目推出「保留地區特色特別安排」，協助符合特定條件的經營者繼續營

運相關業務和服務。在「特別安排」下，預留新發展項目內商業╱零售用途內部分商舖，給現時

於項目範圍內經營泰國餐館及歷史悠久食肆的地舖，優先租用。經營者的範疇亦擴闊至涵蓋為泰

國社群及潮州社群提供服務的地區組織╱機構。（ｂｉ）

