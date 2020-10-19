  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2020 16:18

《本港樓市》市建局擬收購啟德道╱沙浦道項目，呎價約１﹒７７萬

　　《經濟通通訊社１９日專訊》市建局今日向九龍城啟德道╱沙浦道發展計劃的物業業主發出
收購建議。受項目影響的住宅物業合資格自住業主，其收購建議呎價為實用面積每平方呎
１７６９８元，是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位的單位呎價。
　　該項目合共涉及約４６０個業權，業主將有６０日時間考慮市建局的收購建議。當物業收購
手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的租客，提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安
置安排。
　　項目地盤總面積約６１１０平方米，其規劃意向旨在透過重整及重新規劃，更有效運用土地
及改善步行環境，將興建一個約１０００平方米分層地下廣場供公眾享用，並會連接政府的行人
隧道至啟德新發展區，作為新舊社區的交接點，以提高地區的可達性及連接性，亦會興建地下公
眾停車場，以紓緩區內泊位不足的問題，為整個地區帶來更大的規劃裨益。項目預期在２０３０
╱２０３１年完成。
　　市建局表示，視乎項目將來的細部設計，初步建議在項目內提供約４０１４０平方米的住宅
樓面面積及約８０３０平方米作商業╱零售用途。市建局亦預留約８００平方米作政府、機構及
社區設施之用。
　　另外，市建局亦為項目推出「保留地區特色特別安排」，協助符合特定條件的經營者繼續營
運相關業務和服務。在「特別安排」下，預留新發展項目內商業╱零售用途內部分商舖，給現時
於項目範圍內經營泰國餐館及歷史悠久食肆的地舖，優先租用。經營者的範疇亦擴闊至涵蓋為泰
國社群及潮州社群提供服務的地區組織╱機構。（ｂｉ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下19/10/2020
【美國大選-專訪】張少威:選舉人票暗湧難料　拜登若贏恐僅小勝
中國故事19/10/2020
《神州經脈》首三季多項經濟數據轉正　滬指回軟惟三千三見支持
市場動向19/10/2020
疫情下保柏全方位關注客戶身心健康
FOCUS19/10/2020
【FOCUS】GDP收復肺疫失地　高端製造業料接力房地產
財經熱話19/10/2020
【內險炒復甦】偷步炒保費旺季　葉尚志:國壽平保儲貨3個月值博
開市Good Morning19/10/2020
《開市GoodMorning》溫傑：高鑫零售企9.5元續持有
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>